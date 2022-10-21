Бывшему замглавы Красноярска грозит 10 лет колонии по статье «злоупотребление должностными полномочиями»

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Бывшему заместителю главы Красноярска Наталье Бобровой грозит 10 лет колонии. Чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщают в прокуратуре, по версии следствия, Боброва согласовала подписание контрактов на поставку питания в школы по завышенной цене.

Боброва позволила муниципальному предприятию «Школьный комбинат питания» в Красноярске подписать два контракта на поставку питания в школы по завышенным ценам – до 46% от рыночной стоимости. Естественно никакого экономического обоснования этому она не представила. Обвиняющая сторона считает, что сделала она это ради выгоды:

- По версии следствия, женщина с целью получения дополнительных выплат за исполнение служебных обязанностей, - пояснили в прокуратуре.

Из-за действий бывшего заместителя главы Красноярска, МУ «Школьный комбинат питания» лишился более 5,4 млн рублей. Также у организации образовалась общая кредиторская задолженность в размере 94 млн рублей, что в дальнейшем послужило причиной банкротства.

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