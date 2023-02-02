Полиция нашла школьников, которые годами издевались над одноклассником в Дудинке

Фото: Мария ЛЕНЦ

В МВД сообщили об установлении личностей подростков, которые издевались над мальчиком в Дудинке. Дикая история разлетелась в соцсетях: на теле ребенка годами писали оскорбления, избивали его, унижали и записывали все происходящее на видео.

В полиции сообщили, что 13-летнего подростка истязали трое школьников 13, 15 и 17 лет, а также их 16-летний приятель из Норильска. Ранее никто из них не состоял на учете в ПДН. Те кадры, что всплыли в соцсетях, по их признанию были сняты в январе, феврале и августе прошлого года.

Полиция уже приняла меры в отношении родителей подростков: инспекторы составили материалы по административной статье о неисполнении родителями своих обязанностей. Однако этим дело не ограничится – материалы были переданы из полиции в следственные органы для принятия решения в отношении самих школьников.

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В полиции Красноярского края начали проверку по факту жестоких издевательств, которым подвергался школьник из Дудинки. Видео и призывы разобраться в ситуации появились в социальных сетях, сообщает ГУ МВД России региона.