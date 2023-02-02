В Кызыле убийца пытался пронести в СИЗО телефон с двумя сим-картами в заднем проходе

Тот самый телефон. Фото: МВД по Красноярскому краю

В столице Тувы Кызыле полицейские нашли в заднем проходе местного жителя мобильный телефон и две сим-карты. Об этом сообщает МВД по республике.

31 января 24-летний молодой человек был признан виновным в убийстве. Его приговорили к 17 годам лишения свободы. При этом до суда он в СИЗО не находился.

Перед отправкой в следственный изолятор для последующей отправки в колонию полицейские рот охраны и конвоирования решили обыскать осужденного. В этот момент они решили, что с молодым человеком что-то не так. Походка ли изменилась или что-то еще в пресс-службе МВД не уточнили.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Так или иначе, парня доставили в республиканскую больницу, где сделали рентген. Оказалось, что осужденный прятал в прямой кишке телефон и две сим-карты. Теперь помимо отсидки в колонии строгого режима, молодому человеку предстоит заплатить штраф до 5 тысяч рублей.

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