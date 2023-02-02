Новый шаг в раздельном сборе ТКО

Два новых спецавтомобиля МАЗа с надписями: «Собираю пластик – везу на переработку» уже вовсю курсируют по левобережью Красноярска. Они предназначены исключительно для работы со вторичным пластиковым сырьём и приезжают во дворы по отдельному графику.

«Прежде для сбора пластика мы снимали с маршрута один из наших обычных мусоровозов. Отправляли на тщательную мойку, а затем выпускали на линию, – рассказал директор «Красноярской рециклинговой компании» Дмитрий КУЗНЕЦОВ. – Это было неудобно по нескольким причинам. Во-первых, приходилось перестраивать график вывоза отходов. Во-вторых, многие красноярцы, наблюдавшие машины за работой, беспокоились – не выкинут ли раздельно собранный пластик вместе с остальными ТКО на полигон? Совершенно ответственно могу сказать: всё собранное раздельно всегда отправлялось и отправляется на переработку!»

В компании отмечают: в сфере раздельного сбора мусора на левобережье Красноярска наблюдается устойчивая тенденция к росту. Контейнеры для пластика КРК начала устанавливать в первый же год работы в своей технологической зоне, и к началу 2020 года их было уже 300. Горожане оценили такой подход, стали обращаться в УК и ТСЖ с просьбой поставить сетку под пластик в том или ином дворе. Сейчас контейнеров для пластика почти 700, и пустыми они бывают только непосредственно после вывоза. Объёмы вывозимого вторсырья увеличиваются год от года: если в 2021 году на переработку отправилось 100 тонн пластика, то в 2022-м – уже 285 тонн.

Дмитрий Кузнецов отметил, что новые «пластиковые» мусоровозы – это ещё один шаг к выполнению задачи по минимизации количества ТКО, вывозимых на полигон: «В прошлом году было подписано концессионное соглашение на создание в левобережной технологической зоне Красноярска современного мусоросортировочного комплекса мощностью 300 тысяч тонн. После его запуска все отходы, собранные на нашей территории, будут проходить сортировку, а в дальнейшем - и перерабатываться на предприятиях экотехнопарка, создание которого запланировано рядом с сортировочным комплексом. Тогда наши мусоровозы под пластик станут частью этой новой экологической цепочки».

Каждый житель левобережья Красноярска может уже сегодня присоединиться к реализации экологических программ по раздельному сбору ТКО. Например, собирать раздельно пластиковые отходы. Адреса домов, где установлены контейнеры для пластика, размещены в разделе «Полезная информация» на сайте компании.