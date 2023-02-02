В Железногорске доставщик суши обманул работодателя на 1 миллион рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске доставщика суши уличили в мошенничестве на сумму более 1 миллиона рублей. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

31-летний мужчина полтора года подрабатывал в доставке суши в Железногорске. За это время он заработал 1 миллион 86 тысяч рублей, но незаконно.

Схема проста: приезжая к клиентам с заказом, он просил расплатиться наличкой, затем он со своей карты оплачивал через терминал, получал чек, и сразу же отменял операцию.

Недостачу заметил работодатель, после чего обратился в полицию. Оперативники проверили документы, получили заключение бухгалтерской экспертизы, опросили начальника и коллег курьера. Самого мужчину задержали, когда он пытался уехать из города. Дома у него нашли банковские карты, золотые украшения и гаджеты.

Деньги курьер тратил на украшения. Фото: МВД по Красноярскому краю

В отношении предприимчивого железногорца завели уголовное дело по статье «мошенничество». Его отпустили под подписку о невыезде. Мужчине грозит до 10 лет колонии.