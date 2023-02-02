Старшего тренера сборной Красноярского края по греко-римской борьбе наградили за спасение женщины на мосту

Фото: скриншот видео ГУ МВД России по Красноярскому краю

Старшего тренера сборной команды Красноярского края по греко-римской борьбе Габриела Еприкяна наградили за спасение женщины. Торжественную церемонию провели прямо в Академии борьбы им. Д.Г. Миндиашвили на глазах сотрудников и воспитанников. Об этом сообщает ГУ МВД региона.

Страшная трагедия едва не произошла 29 января. Тренер ехал на турнир, когда увидел женщину, которая лежала на перилах. Мужчина тут же бросился на помощь и перетащил 50-летнюю горожанку на тротуар.

Дальше, вместо того, чтобы ждать медиков, он посадил красноярку в машину и довез до Дворца спорта, где передал дежурившим там сотрудникам полиции. Сейчас женщина находится в больнице.

Фото: скриншот видео

- Мы говорим огромное спасибо Габриелю Ашотовичу за то, что он не остался равнодушным к чужой беде и бросился на выручку человеку в трудной ситуации, - сказал во время награждения заместитель начальника отдела полиции №: МУ МВД России «Красноярское» Андрей Васюков.

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От беды отделял лишь шаг… и высокие кованые перила… Женщина лежала на этих перилах, одно движение – и она упадет с воду, в Енисей. А высота здесь – несколько десятком метров… Что происходило в ее голове в этот момент, непонятно. (Подробнее)