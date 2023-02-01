В Красноярском крае с 1 февраля вырос размер материнского капитала Фото: Мария ЛЕНЦ

Размер материнского капитала в Красноярском крае в 2023 году проиндексирован на 11,9%. Об этом сообщает отделение Социального фонда России по региону.

В 2023 году материнский капитал в Красноярском крае на первого ребенка составляет 586 900 рублей. На второго ребенка – 775 600 рублей, как и на последующих детей, если ранее право на материнский капитал не возникало. Если в семье родился второй ребенок, то сумма маткапитала увеличивается на 188 700 рублей.

Кроме того, право на индексацию получают и семьи, которые частично воспользовались маткапиталом. Остаток так же увеличится на 11,9%.

В СФР Красноярского края добавляют, что с 1 января 2023 года ежемесячная выплата идет в размере выплаты прожиточного минимума на детей, установленный в районе проживания детей на дату подачи заявления. При этом доход семьи на душу не должен быть выше двух размеров прожиточного минимума.

В целом ежемесячную выплату из средств маткапитала в Красноярском крае получают 14 тысяч детей. За все время действия закона о материнском капитале соответствующие сертификаты получили 268 153 семьи.

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