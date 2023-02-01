В Красноярском крае пилота, разбившего вертолет из-за ошибки во время посадки, оштрафовали на 100 000 рублей

Фото: СК на транспорте

В Красноярском крае завершился суд над пилотом, разбившего вертолет из-за ошибки во время посадки. Как сообщает пресс-служба СК на транспорте, летчика оштрафовали на 100 000 рублей, а ущерб авиакомпании составил более 36 млн рублей.

Все произошло 11 ноября 2021 года. Вертолет летел по маршруту «Валек» - «Игарка (Городская)» - «Светлогорск (Плотина)» - «Валек». При заходе на посадочную площадку, расположенную в Светлогорске, пилот, в условиях попутного ветра, попал в «вихревое кольцо», тем самым допустил ошибку: позднее гашение скорости полета во время захода на посадку и несвоевременное увеличение мощности двигателей в условиях уменьшения приборной скорости и роста вертикальной скорости снижения вертолета, при отсутствии контроля за величиной вертикальной скорости снижения.

Из-за этого в 11:45 вертолет МИ-8АМТ начал падать. Столкнувшись с землей он получил серьезные повреждения: оборвалась хвостовая балка, поврежден топливный бак, элементы флюзеляжа и многое другое. На борту воздушного судна находились 3 члена экипажа, которые не пострадали.

Суд признал пилота виновным по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба». Приговор в законную силу еще не вступил.

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