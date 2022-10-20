Сын красноярского губернатора Артем Усс не жалуется на условия содержания в итальянском СИЗО Фото: Мария ЛЕНЦ

Задержанный по обвинению в махинациях с нефтью сын красноярского губернатора Артем Усс не жалуется на условия содержания. Об этом сообщает посольство РФ в Италии.

Выяснилось, что 40-летнего Артема Усса задержали 17 октября в аэропорту «Мальпенса» в Милане по запросу американской стороны. Его обвиняют в махинациях с нефтью и уклонении от санкций. Сын красноярского губернатора Александра Усса стал одним из пяти задержанных россиян по данному делу.

Теперь в течение 45 дней США должны предоставить итальянским коллегам материалы дела. Максимальный срок их рассмотрения – 6 месяцев. После этого будет принято решение об экстрадиции в США, либо об отказе в ней. Жалоб на условия содержания у Артема Усса, по информации посольства, нет.

Генеральное консульство РФ в Милане находится в постоянном контакте с Александром Уссом и итальянским адвокатом Артема. Изучение данной ситуации продолжается.

Добавим, что об аресте Артема Усса высказались эксперты и представители политической элиты Красноярского края.

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