В Красноярском крае назвали лучшие по охране труда предприятия

Смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда проводится ежегодно краевым агентством труда и занятости населения при поддержке Правительства Красноярского края. Среди задач конкурса – совершенствование системы управления охраной труда, популяризация культуры производства, передового опыта в этом направлении.

В числе победителей по итогам 2021 года - угледобывающее предприятие Березовский разрез СУЭК, которое стало "серебряным" призером краевого смотра-конкурса в категории "Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства". Интересно, что угольщики уже третий год подряд лидируют в этой престижной для краевой экономики номинации. Так, за 2020 год в тройку призеров вошло Бородинское погрузочно-транспортное управление, а в 2019 году – Бородинский разрез имени М.И. Щадова.

Комментируя очередную победу в смотре, в СУЭК отметили, что создание безопасных и комфортных условий труда относится к приоритетным направлениям корпоративной политики компании. Согласно комплексного плана, на предприятиях ежегодно проводятся мероприятия по улучшению санитарно-технического состояния рабочих мест, приобретается спецодежда и средства индивидуальной защиты, обеспечиваются работы вспомогательных горноспасательных команд, проводится обучение сотрудников, страхование от возможных несчастных случаев на производстве, проведение периодических медицинских осмотров и др. В 2021 году на реализацию задач по охране труда и промышленной безопасности было инвестировано более 600 млн рублей.

Отметим, что в смотре выявляются не только предприятия и учреждения края, где работа по охране труда поставлена на наиболее высоком уровне, а также и муниципалитеты. По итогам 2021 года такими городами стали шахтерские Шарыпово и Назарово.