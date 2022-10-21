В Красноярске на грядущих выходных потеплеет до +13 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске ожидаются довольно теплые, но крайне ветреные выходные, после которых в город придет резкое похолодание. Как сообщают синоптики Гидрометцентра, в воскресенье возможно потепление до +13 градусов.

В субботу днем ожидается до +11 градусов и без осадков. Несмотря на это погода будет пасмурной и довольно ветреной, возможны порывы до 13 метров в секунду. Ночь также обещает быть теплой, температура понизится лишь до +7 градусов.

В воскресенье потеплеет до +13 градусов. Однако ощутить тепло будет проблематично из-за сильнейшего ветра, ожидаются порывы до 26 метров в секунду. Также возможен дождь. Ночью синоптики обещают резкое похолодание, столбик термометра понизится до -1 градуса.