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Общество20 октября 2022 23:44

В Красноярске на выходных перед резким похолоданием потеплеет

Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на выходных 22-23 октября 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на грядущих выходных потеплеет до +13 градусов

В Красноярске на грядущих выходных потеплеет до +13 градусов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске ожидаются довольно теплые, но крайне ветреные выходные, после которых в город придет резкое похолодание. Как сообщают синоптики Гидрометцентра, в воскресенье возможно потепление до +13 градусов.

В субботу днем ожидается до +11 градусов и без осадков. Несмотря на это погода будет пасмурной и довольно ветреной, возможны порывы до 13 метров в секунду. Ночь также обещает быть теплой, температура понизится лишь до +7 градусов.

В воскресенье потеплеет до +13 градусов. Однако ощутить тепло будет проблематично из-за сильнейшего ветра, ожидаются порывы до 26 метров в секунду. Также возможен дождь. Ночью синоптики обещают резкое похолодание, столбик термометра понизится до -1 градуса.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ