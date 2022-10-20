Оперштаб по вопросам введения базового уровня готовности создан в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Оперштаб по вопросам введения базового уровня готовности создан в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Рассказываем, чем он будет заниматься, и что входит в его задачи.

Оперштаб будет решать вопросы охраны общественного порядка, важных инфраструктурных объектов, жизнеобеспечения, связи, энергетики и объектов повышенной опасности. Когда базовый уровень готовности будет снят в Красноярском крае пока не сообщается.

В новый оперштаб вошли, как члены регионального правительства и краевого парламента, так и представители силовых структур и муниципальные власти. Первое заседание проведут уже в грядущий понедельник – 24 октября 2022 года.

Напомним, что 19 октября 2022 года Указом президент РФ Владимира Путина в регионах страны были введен различные режимы готовности. Более подробно почитать об этом можно, пройдя по ссылке.

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19 октября в Красноярском крае в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина введен базовый уровень готовности. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. (подробнее)