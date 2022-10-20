В Красноярском крае ввели базовый уровень готовности: что это значит Фото: Мария ЛЕНЦ

19 октября в Красноярском крае в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина введен базовый уровень готовности. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Что значит базовый уровень готовности в Красноярском крае

- В регионе будет усилена охрана общественного порядка, местных жителей, транспорта, коммуникации, энергетики и объектов, представляющих опасность для здоровья граждан и природы;

- Красноярскому краю поручено обеспечить все необходимые потребности ВС РФ;

- Формирование оперштаба с включением в него представителей федеральных властей для выполнения поставленных задач.

Кроме того, сейчас готовится Указ главы Красноярского края о мерах поддержки участников СВО и их семей. Он будет рассмотрен 24 октября на заседании Президиума регионального правительства.

Добавим, что четырех недавно присоединенных регионах страны - Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях Указом президента введено военное положение. В восьми приграничных областях - средний уровень готовности, а на юге страны и центральных областях - режим повышенной готовности. Сколько времени продлятся режимы и уровни готовности - пока не сообщается.