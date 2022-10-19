«Когда я вижу себя во сне, то всегда хожу»: парень выжил после страшной травмы и нашел свою любовь

Дмитрий сделал предложение Ольге прямо на финише забега. Фото IRONSTAR.

«Когда я вижу себя во сне, то всегда хожу. Или еду, но на велосипеде, не в коляске», - признается он. Жизнь Дмитрия Чешева, известного спортсмена из Хакасии, перевернул один роковой прыжок. В тот день – 24 февраля 2011 года – он приехал в Красноярск на губернаторский бал. Перед этим попал в центр экстремального спорта. Неудачное сальто, и всё, тело больше не слушалось. Сломана шея, поврежден спинной мозг. А ему только 21 год! Тогда об этом случае писали десятки изданий. Диму знали как лидера студенческого профсоюза, руководителя отделения Российского союза молодежи. Как живет он сейчас, спустя десять лет?

«Сломал шею, но не сломался!».

Двухчасовая тренировка шесть раз в неделю: плаванием Дмитрий «заболел» еще до школы. Соревнования, победы, медали, - стал кандидатом в мастера. Поступил в Томский университет на философию, но спорт не бросил.

Дмитрий до травмы - больше 10 лет назад. Фото личный архив.

- Движение – вся моя жизнь, - рассказывает Дмитрий. - Я был на пятом курсе. И тут такое… Экстрим-центр, Красноярск. Мы стали прыгать в поролоновую яму. Я решил сделать сальто. Раз, другой… А третий не докрутил – упал на спину, на шею.

Парня парализовало в один миг. «Вставай, что ты лежишь?» - друзья не сразу поняли, что стряслось. Дима попытался встать, но никак. Уже потом ему скажут: такие переломы редки, один из ста процентов.

Дмитрий был общественником, спортсменом, выходил на диплом. Но один случай перевернул всю его жизнь. Фото личный архив.

- Как назло, в него угодил я. Несчастный случай. Ниже уровня груди был парализован. Невозможно передать, как это, не чувствовать свое тело.

От кровати до кровати

В больнице провел четыре месяца. Перенес не одну тяжелую операцию, боролся с осложнениями. И все же был уверен: совсем скоро снова будет ходить, но…

- Меня выписали так же, как и привезли. В машине скорой доставили из Красноярска в Абакан – 400 километров. От кровати до кровати. Дома я оказался в лежачем состоянии.

Прогнозы врачей были осторожными. Восстановиться – пусть и не до прежнего уровня – можно. Но все индивидуально. Другие с такой же травмой вставали на ноги через месяцы (годы). Но были и такие, кого увечье убило сразу – отказали мышцы, отвечающие за дыхание.

После травмы главной поддержкой мужчины стала его семья, родные. На фото Дмитрий с мамой. Фото архив семьи.

- Мне повезло. Моя семья – мама, бабушка и сестра - повели себя очень мужественно. Каждый день кто-то из них ночевал рядом со мной в больнице. Прямо на полу, на матрасе, или на узкой кушетке. Когда мама уходила, чтобы помыться, ее сменяла бабушка. А мама, что трое суток провела без сна, шла… в спортзал! Я поражался: «Может, лучше выспаться?». – Это чтобы наполниться энергией и отдать ее тебе! Представляете?

Дома ему, как маленькому ребенку, предстояло учиться всему заново – переворачиваться, ползать, садиться. И мама, эколог на одном из предприятий, на полтора года оставила работу, чтобы помочь сыну. Ну а 70-летняя бабушка приходила, чтобы делать с Димой особые упражнения. По два-три часа в день, как настоящий тренер.

- Мы справлялись – вместе. Знаю, что они плакали. Но при мне никогда, не могли себе позволить. А я постепенно учился делать какие-то вещи сам – мылся, одевался, даже ходил, опираясь на брусья, хоть немного.

Мужчина тренируется по семь часов в день, что снова встать на ноги. Фото личный архив.

Никаких скорбных лиц

Что выручало? Вы не поверите, учеба.

- Перед травмой успел сдать госы, а диплом защитить – нет. И эта задача оставалась нерешенной. Я ушел в академ, но через год смог восстановиться и защитился онлайн. Это в 2012-м году! Сначала не разрешали, пришлось убеждать замдекана. И все же вуз пошел навстречу. Потом поступил в аспирантуру, начал писать диссертацию, печатался. Все это меня очень поддержало. Учеба стала первой ниточкой, связавшей прошлую и будущую жизни.

Дмитрий с друзьями. Фото личный архив.

А еще помогли друзья. Для них он был все тот же Димка.

- Когда прошло месяца три с половиной после травмы, друзья решили меня навестить. Надо было добираться в Красноярск из Томска. И набралось столько желающих, что пришлось арендовать автобус! Приехали 15 человек. Залетают толпой, никаких скорбных лиц, столько энергии!

Все равно я встану

Дмитрий не скрывает: его главная цель – встать на ноги. Ради этого занимается по 6-7 часов в день. Проходит курсы лечения и реабилитаций, пережил множество операций.

Такой силе воли позавидуешь! Фото личный архив.

- Спустя девять лет я вернулся в спорт. Думал, что если парализован, плавать невозможно. Но оказалось, нет! Здесь, на земле, я чего-то не могу. А в воде ничем не отличаюсь от других, это меня вдохновило! Первое время ходил в простой детский бассейн - длиной 10 метров, других не было. Но вскоре в Абакане открыли взрослый, с доступной средой.

Спустя девять лет после травмы Дмитрий вернулся в спорт. Фото личный архив.

Конечно, были и сбои. На кого не нападает желание лечь и лежать, не прикладывая адских усилий? Но с годами у него появились свои хитрости.

"Когда я плыву, чувствую себя таким, как все", - говорит он. Фото личный архив.

- Если задача кажется тебе огромной, раздели ее на небольшие этапы, сделай их приятными. Например, мне, лежачему, надо было встать и надеть кроссовки. Начал с того, что взял эспандер, стал разрабатывать руки, чтобы зашнуровать обувь. И дело пошло!

Постепенно появились люди, которые спрашивали у него совета, им понадобился опыт Дмитрия. Так он и сделался мотивационным спикером. Выступает с лекциями, тренингами.

У Дмитрия часто спрашивали совета, и, в конце концов, он стал мотивационным спикером. Фото личный архив.

Встретил свою любовь

После травмы на личное не оставалось ни времени, ни сил. Боролся за свое здоровье, будущее. Но судьба решила все за него. Однажды на один из бизнес-завтраков, что проводил Дмитрий, пришла она. Ольга, изящная брюнетка с голубыми глазами, работала дизайнером в фирме. Послушала его и так вдохновилась, что не смогла не подойти.

На одной из встреч Дмитрий познакомился с Ольгой, своей будущей невестой. Фото личный архив.

Так завязалось их общение. Сначала было чисто деловым, потом переросло в дружбу, а после во что-то большее, это почувствовали оба.

Деловое общение переросло в дружбу, а потом и в настоящую любовь. Фото архив семьи.

- Мы – идеальная пара. Я взрывной, Оля прагматичная. У нас общие интересы: страсть к путешествиям, спорту. К тому же она удивительно легко приняла мою ситуацию, а это дорогого стоит. В 2020-м мне надо было на три месяца ехать на лечение в Крым. И Оля отправилась со мной – мы нашли для нее удаленную вакансию. Из-за пандемии три месяца растянулись на полтора года. Но мне стало гораздо лучше. Под Новый год открывал бутылку шампанского, поставил на колено и вдруг ощутил, она ледяная! Чувствительность понемногу возвращается. Надо продолжать.

Влюбленные в Крыму. Фото личный архив.

Недавно влюбленные перебрались в Москву. Там карьера Дмитрия резко пошла вверх: победил в конкурсе «Лига лекторов», потом в еще одном - «ТопБЛОГ» (для тех, кто ведет соцсети). И даже встретился с президентом!

На встрече с президентом России. Фото личный архив.

- Меня выбрали, чтобы рассказать на наблюдательном совете «Россия — страна возможностей» о полезных блогерах (врачах, педагогах, ученых). О том, что они, просветители, нуждаются в поддержке. Помню, рядом со мной сидел замгубернатора одной из областей, переживал страшно. А я нет. Президент показался мне простым, открытым человеком. Обращается по имени, расспрашивает. И волнение исчезло.

Кольцо вместо медали

Весной этого года Дмитрий решил: пора делать предложение. Выбрал кольцо из белого золота, с камнем.

- Дальше давай думать: как сделать из этого событие? А мы 7 октября с Олей и моими родными собирались в Сочи. Я участвовал в заплыве, проплыл две мили и посвятил это маме, у нее как раз был день рождения.

7 октября Дмитрий сделал Ольге предложение. Фото IRONSTAR.

А у Оли там же был первый в жизни забег. Она тренировалась все лето. Поначалу ей было сложно пробежать даже два километра. Но теперь она спокойно преодолевает 10.

И вот в Сочи я все тайно подготовил и встречал ее на финише. Вместо медали вручил кольцо, сказал те самые слова. И в ответ услышал «Да». Сейчас мы планируем свадьбу. Я шучу: «Сдала все экзамены, в том числе, по физкультуре, поэтому ее и выбрал!». Это 100% мой человек, с которым хочу провести всю жизнь. А еще мне важно делиться опытом, помогать людям. Ведь у каждого есть мечта, и каждому нужны силы, чтобы дойти.

Ольга тоже занялась спортом - и успешно! Фото личный архив.

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