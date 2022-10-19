В Красноярском крае стример украл в столовой стакан ради видео в соцсети, а его подписчики передали это как доказательство кражи в полицию

Фото: скриншот из видео стримера baynist

В Красноярском крае произошла удивительная в своей абсурдности ситуация – кража стакана в столовой обернулась для стримера настоящей головной болью. Кто-то даже писал, что мужчине грозит уголовное преследование.

7 октября в Богучанах стример (тот кто транслирует себя в интернете, как в прямом эфире, так и через предварительно записанные видео) решил зайти в вокзальную столовую отобедать, параллельно делая интереснейший контент для своих преданных подписчиков - прямое включение собственной трапезы. Когда тарелки опустели, а напитки были допиты, мужчина положил столовский стакан в свой рюкзак и был таков. Уже в своем авто стример продолжил съемку и похвастался «добычей».

И вроде все должно было на этом закончиться, но… 15 октября неизвестный хейтер талантливого видеоблогера – сделал нарезку из видео стримера. Материал вышел исчерпывающим – отмазаться не удастся. Там и стакан, и «преступник», кладущий его в рюкзак, и то самое хвастовство добычей. То есть человек подошел к делу основательно – все для изобличения вора! Свои труды гражданин отправил прямиком в полицию.

Стражи порядка отреагировали молниеносно. Стример параллельно трудился со своим отцом на благо поселка, монтируя какую-то конструкцию. В этот же момент к нему подошли два полицейских, которые предъявили парню улики, вызвав у того изумление, граничащее с шоком. Пришлось оправдываться, якобы забыл про стакан, обнаружил его только в машине…

Полицейские же были непреклонны. В итоге пришлось писать объяснительную, излагать мотивы кражи. По соцсетям тотчас разлетелись сообщения, мол, стримеру за стакан грозит уголовная ответственность – еще бы, все-таки кража.

В транспортной полиции же «КП-Красноярск» рассказали, что никакой тюрьмы стримеру не грозит, да даже штрафа не будет. В столовой на пропажу стакана махнули рукой, или как сказали в УТ МВД – «стороны примирились». Но даже если бы не примерились, до уголовной ответственности там было далеко – по статье «кража» она начинается только с 3,5 тысяч рублей.

Почему кто-то не поленился передать видео полиции? Может быть, и искренне возмутился. Справедливости ради надо сказать - кражи в кафе, столовых, ресторанах всякой мелочи для некоторых как особый популярный "вид искусства". Может, эта история хоть одного человека отрезвит -ведь для заведений это на самом деле головная боль. Кто-то развлекается на острых ощущениях, поймают - не поймают, а другим постоянно приходится пополнять запас то вилок, то ложек, то солонок.