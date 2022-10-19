Красноярский спасатель отмечен президентом России за ликвидацию чрезвычайной ситуации

После окончания работ на реке Амбарной министр МЧС Евгений Зиничев вручает Алексею Орешину благодарственное письмо специалистам КГУ «Спасатель»
Алексей Орешин работает в ПАО «Красноярскэнергосбыт» (входит в Группу РусГидро) ведущим инженером группы ГО и ЧС с февраля 2021 года. И когда в начале октября вышел Указ президента России о награждении Алексея Алексеевича медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, коллеги узнали, что он участвовал в ликвидации очень многих чрезвычайных ситуаций на территории Красноярского края. И за одну из них и получил государственную награду.
- До 1996 года служил в армии, уволился и перешел в МЧС. Там тоже работал по специальности: я связист, - рассказывает Алексей Орешин. - Но потом руководство решило, что народу в управлении много, а полковников мало, и меня поставили начальником оперативной группы. В 2001 году я впервые руководил ликвидацией ЧС. Это было предупреждение паводков на Ангаре, работали полтора месяца, израсходовали 7 тонн взрывчатки, но «пропустили» Ангару без разрушительных последствий. Потом я уволился из МЧС и уехал в Северо-Енисейск, работал инженером ГО и ЧС и только там в 2015 году стал профессиональным спасателем! То есть прошел обучение, сдал экзамены и получил удостоверение. Через три года, в 2018-м, получил предложение от своего старого сослуживца еще по армии и стал заместителем начальника КГУ «Спасатель» по оперативному реагированию. Много было ЧС, работа беспокойная, но особенно запомнился прорыв дамбы на реке Сейба в Курагинском районе в октябре 2019 года (напомним, там погиб 21 человек).
- Ваши дети тоже стали спасателями?
- Дочь на меня насмотрелась и выбрала другую работу. А внуки еще маленькие.
Но самая сложной и уникальной спасательной операцией в работе Алексея Орешина стала ликвидация последствий аварийного розлива нефтепродуктов в Норильске в 2020 году, за которую он и был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Тогда Орешин, будучи руководителем группы КГКУ «Спасатель», координировал действия организаций, которые участвовали в устранении последствий чрезвычайной ситуации в устье реки Амбарной.
Напомним, 29 мая 2020 года при разгерметизации бака с дизельным топливом на ТЭЦ-3 в Норильске произошел разлив дизельного топлива, ставший чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
Рассказывает Алексей Орешин:
- Таких ЧС в мире еще не было. Во-первых, огромный объем. Нам пришлось собрать почти 40 тысяч тонн топливно-водяной смеси. Во-вторых, дизельное топливо попало сразу в реку, слой солярки на поверхности воды доходил до 45 сантиметров! А через две недели все уже было нормально, даже птицы вернулись. Очень хорошо и быстро сработали норильские спасатели, они сумели поставить первое заграждение, и это помогло сдержать разлив топлива. А всего было более 13 км заградительных и сорбирующих боновых заграждений, они не позволили топливу попасть в озеро Пясино и дальше в Карское море. В Норильск привлекли много специалистов, создали мощную авиационную группировку, без которой вообще бы ничего не получилось: емкости для откачки, куда и собирали топливно-водяную смесь, развозили вертолетами.
Мне повезло работать под руководством заместителя директора Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России генерал-майора Владислава Гадеева. Уникальная личность, он сумел очень быстро все организовать, причем на высоком уровне! Бытовые условия прекрасные, даже баня была! В ликвидации ЧС участвовало более ста спасателей, они могли отдыхать, восстанавливаться после тяжелой работы. По итогу почти вся наша группа КГУ «Спасатель» получила награды МЧС и двое - медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Это произошло через два года после ЧС. Награду я еще не получил, никуда пока не приглашали. Хотя прочитал, что такие награды вручает только президент или губернатор.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награждаются граждане России за особые заслуги в различных отраслях промышленности, строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на транспорте и в других областях трудовой деятельности; за большой вклад в дело защиты Отечества; за укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности.