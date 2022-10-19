Красноярский спасатель отмечен президентом России за ликвидацию чрезвычайной ситуации

После окончания работ на реке Амбарной министр МЧС Евгений Зиничев вручает Алексею Орешину благодарственное письмо специалистам КГУ «Спасатель»

Алексей Орешин работает в ПАО «Красноярскэнергосбыт» (входит в Группу РусГидро) ведущим инженером группы ГО и ЧС с февраля 2021 года. И когда в начале октября вышел Указ президента России о награждении Алексея Алексеевича медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, коллеги узнали, что он участвовал в ликвидации очень многих чрезвычайных ситуаций на территории Красноярского края. И за одну из них и получил государственную награду.

Как полковник стал спасателем

- До 1996 года служил в армии, уволился и перешел в МЧС. Там тоже работал по специальности: я связист, - рассказывает Алексей Орешин. - Но потом руководство решило, что народу в управлении много, а полковников мало, и меня поставили начальником оперативной группы. В 2001 году я впервые руководил ликвидацией ЧС. Это было предупреждение паводков на Ангаре, работали полтора месяца, израсходовали 7 тонн взрывчатки, но «пропустили» Ангару без разрушительных последствий. Потом я уволился из МЧС и уехал в Северо-Енисейск, работал инженером ГО и ЧС и только там в 2015 году стал профессиональным спасателем! То есть прошел обучение, сдал экзамены и получил удостоверение. Через три года, в 2018-м, получил предложение от своего старого сослуживца еще по армии и стал заместителем начальника КГУ «Спасатель» по оперативному реагированию. Много было ЧС, работа беспокойная, но особенно запомнился прорыв дамбы на реке Сейба в Курагинском районе в октябре 2019 года (напомним, там погиб 21 человек).

- Ваши дети тоже стали спасателями?

- Дочь на меня насмотрелась и выбрала другую работу. А внуки еще маленькие.

Таких ЧС, как в Норильске, не было нигде в мире

Но самая сложной и уникальной спасательной операцией в работе Алексея Орешина стала ликвидация последствий аварийного розлива нефтепродуктов в Норильске в 2020 году, за которую он и был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Тогда Орешин, будучи руководителем группы КГКУ «Спасатель», координировал действия организаций, которые участвовали в устранении последствий чрезвычайной ситуации в устье реки Амбарной.

Напомним, 29 мая 2020 года при разгерметизации бака с дизельным топливом на ТЭЦ-3 в Норильске произошел разлив дизельного топлива, ставший чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Рассказывает Алексей Орешин:

- Таких ЧС в мире еще не было. Во-первых, огромный объем. Нам пришлось собрать почти 40 тысяч тонн топливно-водяной смеси. Во-вторых, дизельное топливо попало сразу в реку, слой солярки на поверхности воды доходил до 45 сантиметров! А через две недели все уже было нормально, даже птицы вернулись. Очень хорошо и быстро сработали норильские спасатели, они сумели поставить первое заграждение, и это помогло сдержать разлив топлива. А всего было более 13 км заградительных и сорбирующих боновых заграждений, они не позволили топливу попасть в озеро Пясино и дальше в Карское море. В Норильск привлекли много специалистов, создали мощную авиационную группировку, без которой вообще бы ничего не получилось: емкости для откачки, куда и собирали топливно-водяную смесь, развозили вертолетами.

Мне повезло работать под руководством заместителя директора Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России генерал-майора Владислава Гадеева. Уникальная личность, он сумел очень быстро все организовать, причем на высоком уровне! Бытовые условия прекрасные, даже баня была! В ликвидации ЧС участвовало более ста спасателей, они могли отдыхать, восстанавливаться после тяжелой работы. По итогу почти вся наша группа КГУ «Спасатель» получила награды МЧС и двое - медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Это произошло через два года после ЧС. Награду я еще не получил, никуда пока не приглашали. Хотя прочитал, что такие награды вручает только президент или губернатор.

Наша справка

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награждаются граждане России за особые заслуги в различных отраслях промышленности, строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на транспорте и в других областях трудовой деятельности; за большой вклад в дело защиты Отечества; за укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности.