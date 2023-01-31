Кировский район Красноярска отметил свое 89-летие. Фото: администрация Красноярска

31 января 1934 года был образован Правобережный район Красноярска, преемником которого сейчас считается Кировский. Это стало знаковым событием для всего города. Дело в том, что этого события Красноярском называлось только то, что исторически находилось на левом берегу. На правом же вдоль Енисея располагались предприятия, деревни и рабочие поселения. Последние были барачного типа, без капитальных строений. Жили здесь 24 тысячи человек, из которых почти треть – это дети.

С приходом советской власти экономическая значимость правобережья росла. Поэтому и было принято решение включить его в состав Красноярска. Цитируем документ, «образовать на правой стороне Енисея районный Совет рабочих и крестьянских депутатов с подчинением президиуму горсовета».

Представьте себе размеры Правобережного района в те годы: огромные – от Дивногорска до Зыково. Вдобавок уже принимались планы по освоению территорию дальше Зыково (завод «Красмаш», например, основали в 1932 году).

Сквер Энтуазистов, набережная Енисея Фото: Мария ЛЕНЦ

22 декабря 1934 года Правобережный район получил имя Сергея Мироновича Кирова и сменил название. Со временем от него отделился город Дивногорск, в 1942 году – Ленинский район, в 1977 году – Свердловский район.

Сегодня Кировский район занимает центральную часть правобережья Красноярска. Его территория составляет площадь около 35 квадратных километров. Границы района простираются от улицы Затонской до района Нефтебазы вдоль проспекта имени газеты «Красноярский рабочий». Включает большую часть поселка Суворовский, поселок Монтажников, часть поселка Водников и поселок «Первомайский». На обслуживании находится более 2-х миллионов квадратных метров жилого фонда. Население района 117,8 тысяч человек, говорится на портале администрации города.