В Красноярском крае суда ожидает банда, жестоко убившая 68-летнюю таксистку ради наживы

Колодец, где нашли тело таксистки фото: СК

В селе Пятково, Казачинский район Красноярского края, мужчина и две женщины жестоко расправились с 68-летней водительницей такси ради наживы. Как рассказали КП-Красноярск в Следственном комитете, сейчас банда ожидает суда.

Страшное убийство произошло еще в октябре 2021 года. 25-летний безработный бывший заключенный решил разжиться деньгами – а чтобы сильно не напрягаться, то вместо работы он решил устроить ограбление. В качестве жертвы выбрал безобидную женщину, которая в свои 68-лет подрабатывала в такси, чтобы помогать внукам. У нее машина своя, приличная иномарка, да и явно деньги водятся.

Планом поделился со своей 27-летней любовницей, а та предложила подключить свою 21-летнюю подругу. Втроем они придумали, что закажут поездку, в пути остановятся, пригрозят водительнице ножом, отберут автомобиль, деньги и сбегут. Но все пошло совсем иначе.

Во время поездки любовница бывшего зэка попросила остановить авто и вышла из машины. Мужчина достал нож и приставил его к горлу таксистки, стал требовать с нее деньги. Но хрупкая водительница стала отчаянно сопротивляться и кричать. Тогда бывший заключенный ударил её лезвием 4 раза в область шеи. Дальше женщина указала на кошелек, где лежали 3 000 рублей и банковские карты.

Банда, возликовав, пересадила таксистку на заднее сидение и стала требовать с женщины пин-коды. Под страхом смерти 68-летняя водительница выдала все, что знала. Получив желаемое, бывший зэк испугался, что таксистка все расскажет полиции и решил её убить. Он нанес женщине 13 ударов ножом в грудь и живот. Водительница скончалась на месте.

Экс-заключенный со своей любовницей отвезли тело убитой во двор своего дома, где их ждала подруга. Втроем они спрятали женщину в колодец с водой, а затем поехали в Красноярск, где сняли с карты 81 0000 рублей, бросили машину и сбежали.

В отношении банды было заведено уголовное дело по нескольким статьям: «убийство с целью сокрытия другого преступления», «разбой, совершенный с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, совершенный в крупном размере», «укрывательство преступления», «похищение у гражданина важных личных документов». Расследование завершено. В ближайшее время состоится судебное рассмотрение.

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