«Золото рядом»: в Красноярске открылась интерактивная выставка о золоте

Выставка – совместный проект

«А вы знали, что для того, чтобы появилось золото, должна умереть звезда?» – так начинает экскурсию по необычной интерактивной выставке Анастасия Решетняк, научный консультант Политехнического музея (Москва), куратор научной экспертизы. И поясняет, что этот драгоценный металл рождается во время редких космических катаклизмов, которые происходят раз в 10-100 тысяч лет. Редкое, с уникальными свойствами, ценное и такое дорогое золото…

В Красноярске в Музее геологии Центральной Сибири GEOS открылась выставка «Золото рядом». Это совместный проект Политехнического музея (Москва) и лидера российской золотодобычи компании «Полюс».

– Идея создать выставку, интересную для самого широкого круга наших зрителей, появилась в прошлом году. Мы обратились к тем, кто, на наш взгляд, сделает экспозицию по-настоящему занимательной – к специалистам Политехнического музея, – рассказывает Виктория Васильева, директор по связям с общественностью компании. – Дело в том, что в этом году музей отмечает большой юбилей – 150 лет. Их полуторавековой опыт донесения информации о науке и технологиях нам совершенно точно пригодился! В итоге мы больше года работали над этой идеей. Красноярск послужит стартовой площадкой таких экспозиций – это первая выставка «Золото рядом», в следующем году планируем открыть подобную площадку в Иркутске.

Виктория Васильева на открытии выставки. Фото: предоставлено компанией

По признанию Виктории Васильевой, специалисты музея сумели воплотить то, что компания хотела донести до будущих посетителей: «Зал выставки достаточно компактный, но информация подана очень емко и завораживающе интересно. Мы можем гордиться отраслью золотодобычи: достаточно увидеть, как за 100 лет она изменилась».

Просто, доступно, для всех

На выставке можно узнать о происхождении благородного металла, его роли в развитии человечества, использовании в современных технологиях, суровом быте сибирских золотодобытчиков прошлого и новейших решениях, которые применяются в золотодобывающей отрасли сегодня.

Макет самого большого золотодобывающего карьера России с детально проработанной горной техникой Фото: Полина КУЗНЕЦОВА

– Современная часть экспозиции выставки «Золото рядом» построена на опыте коллег из «Полюса». Мы отразили те факты, инструменты, подходы, которые сейчас применяются в золотодобыче, – говорит заместитель генерального директора Политехнического музея по операционной работе Екатерина Мочалина. – Кроме того, нам важно было показать историю золота – его появление на земле. Потому что именно благодаря своему происхождению золото обладает теми свойствами, за которые его так ценят, – мягкость и инертность, блеск, оно не подвержено коррозии.

Над выставкой работала большая команда – к «Полюсу» и Политехническому музею присоединились музей GEOS и красноярский интерактивный музей науки Ньютон-парк. Создатели выставки постарались задействовать различные средства восприятия – здесь есть и визуальные образы в виде инфографики, видеоролики, есть экспонаты, с которыми можно взаимодействовать. Например, макет самого большого золотодобывающего карьера России Олимпиадинского месторождения (Красноярский край, Северо-Енисейский район). Подойдя к нему, можно понять, насколько он масштабен – посмотрите на соотношение самого карьера и той горной техники, которая там работает. На выставке также представлены образцы руды, старинные предметы, когда-то принадлежавшие золотоискателям. Еще один «работающий» экспонат – макет шаровой мельницы, используемой для измельчения руды. Ну а юные посетители могут попробовать себя в роли золотодобытчиков в специально разработанной для выставки интерактивной игре и пройти весь «золотой путь» – от разведки до получения золотого слитка с аффинажного завода.

Когда-то монеты делали из чистого золота Фото: Полина КУЗНЕЦОВА

Школьникам и студентам расскажут, чем занимается современная золотодобывающая отрасль и какие специальности особо востребованы на предприятиях. Одними из первых побывали на выставке представители краевой и городской власти. Своими впечатлениями поделились министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых и глава Красноярска Владислав Логинов.

– Экспозиция будет интересна всем! Даже сегодня среди нас, взрослых людей, было большое количество желающих понажимать все кнопочки, все посмотреть. И это желание было абсолютно искренним, – отметил Павел Борзых. –Выставка увлечет всех – и детей, и студентов, и взрослых. Так что приглашаю всех в музей!

А Владислав Логинов подчеркнул, что выставка будет особенно важной для школьников, потому что экспозиция предоставляет возможность глубоко погрузиться в тему возникновения, добычи и использования золота.

Подлинные старинные предметы, принадлежавшие золотоискателям Фото: Полина КУЗНЕЦОВА

Выставка «Золото рядом» для посетителей открыта с 17 октября и будет работать в течение года в Музее геологии Центральной Сибири GEOS (проспект Мира, 55). Вход свободный в часы работы музея. Записаться на экскурсии можно по телефону +7(391)252-29-46.