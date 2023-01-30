Как получить дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в вуз в Красноярске 2023 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Городская администрация рассказала, как получить дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в вуз в Красноярске 2023. Одиннадцатиклассники-выпускники могут пройти тестирование ГТО.

В Красноярске уже начали принимать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» у будущих абитуриентов. Однако время на сдачу ГТО у школьников ограничено:

- до 1 марта 2023 года принимаются заявки на участие в сдаче ГТО;

- до 1 апреля 2023 года, собственно, норматив ГТО в Красноярске для выпускников можно сдать.

При этом даже при выполнении нормативов конкретный балл, который будет добавлен к ЕГЭ перед поступлением в вуз, будет неизвестен. Его будет определять приемная комиссия высшего учебного заведения. Однако максимальный балл, который может получить абитуриента, равняется 10. Более подробную информацию можно получить по номеру 272–39–21.

Напомним, что 1 февраля 2023 года заканчивается прием заявок на участие в едином государственном экзамене. Помимо предметов на выбор, выпускникам предстоит решить какую математику сдавать – профильную или базовую.