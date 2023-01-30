Что изменится в Красноярске с 1 февраля 2023 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Последний зимний месяц несет красноярцам множество интересных изменений после сонного новогоднего января. Рассказываем, что изменится в Красноярске с 1 февраля 2023 года.

В Красноярске пройдет праздник лыжного спорта «Лыжня России»

11 февраля на территории МСК «Радуга» на Стасовой, 69Л пройдет «Лыжня России». Красноярцы выбрать одну из двух дистанций – 10 километров и 2023 метра. Кроме того, для детей 3-7 лет предусмотрена дистанция по стадиону – 500 метров.

Чтобы принять участие необходимо зарегистрироваться на сайте. Лимит участников составляет 300 человек.

Длинные февральские выходные для красноярцев

В феврале 2023 красноярцы будут отдыхать четыре дня в честь Дня Защитника Отечества. Выходными днями объявлены 23, 24, 25 и 26 февраля.

Дело в том, что 1 и 8 января выпадали на воскресенье. Поэтому один из этих дней перенесен на пятницу – 24 февраля, второй – на понедельник – 8 мая.

В Красноярске пройдет просветительская выставка «Противостояние»

Выставка будет проходить с 8 по 26 февраля 2023 года в Доме офицеров. Она будет посвящена защитникам интересов страны.

На площадках выставки можно будет узнать об освоении Сибири, Отечественной войне 1812 года, Первой мировой войне, Афганской войне и других.

В Красноярске с февраля начнут убирать городские новогодние елки

В Красгорпарке рассказали, когда будет убирать городские новогодние елки. Так, демонтаж рядовых елок начнет 15 февраля 2023 года.

Однако главную городскую елку на Татышеве планируют сохранить до конца февраля. Однако в дело может вмешаться погода, тогда конструкцию уберут раньше.

Красноярским медикам с февраля 2023 предоставят новую выплату

Выплата медикам и врачам Красноярского края будет предоставлена с февраля 2023. Размер новой выплаты составит от 4,5 до 18 тысяч рублей в зависимости от категории медработника и статуса учреждения.

Получить новую выплату смогут медработники первичного звена, сотрудники центральных, районных и участковых больниц, а также станций и отделений скорой помощи.