В Красноярске вынесли приговор суррогатной матери за продажу ребенка Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске суд вынес второй приговор в рамках громкого уголовного дела, связанного с торговлей детьми фирмой «Дидилия». Громкий скандал случился в начале 2021 года. Фирма, о которой идет речь, помогала бездетным парам стать родителями через услуги суррогатных матерей. В этом деле есть тонкая грань, разделяющая законы биологические и юридические. Сотрудники фирмы этот закон преступили, на них завели дело по статье «Купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в иной зависимости от виновного». А вместе с ними под следствие попали и женщины, которых нанимали для вынашивания малышей.

Уже вынесен приговор 28-летней гражданке Казахстана, ей назначено три года колонии общего режима. Сейчас свое наказание услышала 33-летняя жительница Красноярска. Как было дело, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Женщина заключила договор с «Дидилией» и отправилась в город Пномпень, в Камбоджу, где в местной клинике ей подсадили эмбрион (потому что там на порядок дешевле). Это случилось в период с ноября 2019 года по февраль 2020 год. Затем в положенный срок она родила мальчика. Ей выдали соответствующую справку, которую она отнесла в ЗАГС и там получила свидетельство о рождении. В документе были указаны ее имя и фамилия. И вот тут – внимание, в нотариальной конторе женщина оформила доверенность на сотрудников «Дидилии», чтобы они представляли ее интересы в государственных органах. На основании этой бумажки они и должны были забрать ребенка.

Иными словами, по закону – она мать ребенка, отдала его чужим людям, подписала бумагу и получила 850 тысяч рублей в качестве гонорара. Это и есть продажа. (На самом деле юридически обоснованная процедура передачи ребенка биологическим родителям от суррогатной матери более сложная и начинается с полного отказа женщины от ребенка сразу же после его рождения – прим.ред.).

Приговор такой: 3 года 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил, стороны защиты и обвинения могут его оспорить. Добавим, что сейчас рассматриваются в судах уголовные дела еще на трех суррогатных матерей.

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Памятка будущим родителям в стиле «суррогатное материнство – это так здорово», фотография новорожденного крохи и обещание оказать услугу «под ключ» (звучит цинично, но это самое точное определение) – все это сайт фирмы под названием «Дидилия». Она предлагаем бездетным семейным парам помощь в обретении родительского счастья. На первый взгляд, ничего удивительного, ведь суррогатное материнство в нашей стране уже давно существует (подробнее).