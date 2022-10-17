В Законодательное собрание Красноярского края внесен проект закона «О бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»

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Правительство Красноярского края представило на рассмотрение в Заксобрание проект закона «О бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов». Как сообщают в пресс-службе региональных властей, стартовые параметры по доходам и расходам впервые составят более одного триллиона рублей. Это способствует выполнению поставленной губернатором Александром Уссом задачи по раскрытию финансового потенциала региона.

В 2023 году запланировано получить 340,4 млрд рублей доходов, а сумма расходов составит 374,4 млрд рублей. Дефицит – 34 млрд рублей.

Основные источники дохода – налог на прибыль, доходы физлиц, имущество, добычу полезных ископаемых и акцизы. Также в ближайшие три года предусмотрен умеренный рост налоговых и неналоговых доходов. В законопроекте учитываются также поступления из федерального бюджета – порядка 37 млрд рублей в 2023 году.

Представленные параметры неокончательные и будут уточняться при рассмотрении законопроекта в Законодательном Собрании, с учетом дополнительного распределения средств федерального бюджета.

Как отмечает вице-премьер Владимир Бахарь, на старте планирования бюджета увеличен размер резервного фонда до 3,5 млрд рублей. А изменения в законодательстве позволят принимать оперативные бюджетные решения в случае необходимости.

В приоритете, также как и в прошлом году, остается выполнение социальных обязательств перед населением – на эти цели предусмотрено более 60 млрд рублей в 2023 году.

Отметим, что часть краевых средств с 1 января 2023 года войдет в состав единого универсального пособия (выплаты семьям на детей до 17 лет и пособия беременным женщинам), которое будет перечисляться через Фонд пенсионного и социального страхования.

В бюджете также заложен рост расходов на повышение зарплат бюджетникам - 17,4 млрд рублей в 2023 году, в том числе 6,4 млрд рублей на финансирование решений 2022 года.

Среди приоритетов – содействие развитию территорий. В 2023 году более 120 млрд рублей поступят в местные бюджеты из краевого. Предусмотрены значительные ресурсы на поддержку муниципальных комплексных проектов, жилищное строительство, развитие дорожной сети, благоустройство, подготовку к зиме, обновление транспорта и по другим направлениям.

- Несмотря на все сложности, нами сформирован сбалансированный бюджет. Традиционно он является социально-ориентированным и гарантирует выполнение всех обязательств. Одновременно бюджетные параметры позволяют обеспечивать развитие экономики, укреплять инфраструктуру и поддерживать муниципальные образования края. Поэтому сегодня его можно назвать бюджетом инфраструктурного роста, - подчеркивает Владимир Бахарь.