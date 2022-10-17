В ноябре красноярцы смогут увидеть редкое лунное затмение Фото: Мария ЛЕНЦ

В ноябре жители Красноярска смогут увидеть редкое лучное затмение. Пусть неполное, но достаточное заметное, чтобы его можно сфотографировать. Как и когда это произойдет, рассказал директор обсерватории Университета им. Решетнёва Сергей Веселков.

Полное лунное затмение состоится 8 ноября 2022 года. Это достаточно редкое и красочное событие для жителей России, особенно ее восточных регионов. Чем восточнее место, тем лучше будет видно космическое явление. (Кстати, 25 октября этого года пройдет солнечное затмение. При нем ситуация с точностью наоборот чем восточнее регион, тем хуже будет его видно).

Карта лунного затмения. Предоставлено Сергеем Веселковым

В чем заключается особенность предстоящего затмения:

- Мы сможем наблюдать покрытие затмившейся Луной Урана (5.6m)! Уран очень удобно расположен в созвездии Овна, всего в 13 градусах к юго-западу от созвездия Плеяд. Покрытие произойдет в 18:54:40 по красноярскому времени, - рассказывает ученый.

Правда, для жителей Красноярска это произойдет, когда Луна уже будет выходить из тени Земли. Но его все равно будет видно. Луна взойдет в Красноярске уже во время частного затмения.

Расположение Урана относительно Луны. Предоставлено Сергеем Веселковым

Теперь о самом главном: время события в Красноярске – начнется в 17:17 по местному времени и завершится в 18:41 часов. Уже стемнеет, так что наблюдать можно. Луна в самом начале будет на высоте 3,5 градуса над горизонтом. Смотреть – в направлении востока и горизонт должен быть открытым.

Примерно так взйдет Луна в Красноярске. Предоставлено Сергеем Веселковым

Сергей Веселков настоятельно советует любителям и ценителям полюбоваться на затмение, сфотографировать его и поделиться в соцсетях. Однако есть кое-кто, способное помешать – погода. Так что будем надеяться, что синоптики дадут на этот день благоприятный прогноз на ясную погоду без осадков.