Сложно ли быть папой в разводе?

Александр, юрист кризисного центра «Верба» Фото: из личного архива

Впервые в России в третье воскресенье октября отмечают День отца - соответствующий указ подписал президент России в 2021 году.

В честь Дня отца специалисты кризисного центра «Верба» в Красноярске решили рассказать о папах, которые по решению суда или по договоренности с бывшей женой, воспитывают детей сами. Специалисты кризисного центра «Верба» делятся историями из жизни

Как представляет себе общественность папу в разводе? Скорее всего, стереотипно: это постоянно воюющий за право общения с ребенком мужчина, а может откупающийся материальными подачками «капитан дальнего плавания» или «отец-подлец», исчезнувший в тумане. Часто бывает совсем иначе. Папы – надежные, добрые, щедрые. Даже если случился развод.

Знакомьтесь, Александр, юрист кризисного центра «Верба» и папа в разводе. Сегодня к Александру в кризисный центр обращаются мужчины с просьбой помочь решить вопрос об определении порядка общения с ребенком, его места жительства. Юрист говорит, что суд, как правило, поддерживает сторону матери, не смотря на то, что у папы может быть жилье и работа, материально он более обеспечен. Мама - это мама. Вот недавно было дело, когда отцу отказали потому, что его работа связана с командировками. Резонный вопрос, кто будет воспитывать второклашку?

Александр старается отключать эмоции в таких делах, не вставать ни на чью сторону.

- Честно говоря, я не понимаю мужчин, которые воюют с детьми за алименты и жилплощадь, - говорит Александр. - Недавно выиграли дело, разыскав «тайную» работу отца. Только ведь ребенку это не помогло. Папа как не платил так и не платит. Теперь мы помогаем женщине в общении с приставами.

У Александра есть своя очень личная история. Он не просто папа в разводе, а папа воспитывающий дочь-подростка. Обычная история. Познакомились, начали встречаться. Свадьба, квартира, рождение ребенка. Только счастья не было. Не было мира и покоя. Разводились они долго, пытались возобновить отношения через пару лет после развода. Не получилось. Сейчас поддерживают отношения по поводу воспитания ребенка и нормально общаются.

Как случилось, что ребенок решил переехать к папе? А папа и не уходил из жизни ребенка. По утрам увозил в садик, потом в школу, проводил время с дочкой (и ее мамой, иногда) по выходным. В один прекрасный день, все трое поняли, что ребенку будет лучше с папой. Почему? Пусть это останется внутри семьи.

Так и живут с тех пор маленькой семьей. Папа и дочка. В жизни ребенка есть и мама, и папа. С папой на рыбалку, с мамой на иностранные языки. Девичьи секреты доверяет маме. А папу знакомит с друзьями.

- Сложности есть, - признается Александр. Дочь - подросток. Все как у всех. Стремление к свободе, новые интересы, беспорядок в девичьей комнате. Я стараюсь сохранить баланс между контролем и свободой. Проводить больше времени вместе, на природе, на даче. Ездим в небольшие путешествия, ходим на Столбы. Дочь увлечена спортом, занимается, ездит на спортивные события.

Что касается друзей, то папе нравятся друзья дочери, всегда рад видеть их дома. Александр вкусно готовит, сам ведет хозяйство. Учит дочь грамотно распоряжаться финансами. Правда, признается Александр, пока не очень хорошо получается.

Сейчас он понимает, что через несколько лет придется отпустить дочь во взрослую жизнь. Александр вспоминает, как сам приехал в 17 лет в Красноярск учиться. Это были те самые 90-е, с безденежьем, сомнительным окружением и подростковыми «подвигами». Голову не терял, брался за любую работу, параллельно учился на юридическом. Поэтому о свободе знает и даже больше, хотел бы видеть дочь самостоятельной, готовой к трудностям.

- Я считаю, что взрослые люди должны уметь договариваться. Когда в нашей семье случился развод, меня поддержали родители, сестра жены, друзья. Удалось сохранить нормальные отношения с бывшей тещей, бабушка и внучка общаются, поэтому наш холодильник забит гостинцами, - смеется Александр.

Сегодня и у Александра, и у бывшей супруги есть личная жизнь. Хотя, как признается мужчина, года два после тяжелого развода не было ни желания, ни сил строить новые отношения.

- Мужчинам нужно научиться в таких ситуациях обращаться за помощью, к юристам, к психологам, в кризисные центры, - советует Александр. - Ведь главное, интересы ребенка. А ребенку нужны счастливые родители, любящие папа и мама, пусть и не живущие вместе.

В кризисном центре «Верба» существует проект #папавразводе. Папы, звоните, (391) 231-48-47.