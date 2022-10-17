Волонтеры из «Единой России» отправили тринадцатую машину с гуманитарной помощью в Свердловск

Фото: Единая Россия

Волонтеры из «Единой России» отправили в Свердловск уже тринадцатую машину с гуманитарным грузом. Посылки с помощью будут переданы как местным жителям, так и военнослужащим, находящимся в зоне действия СВО. Несколько тонн груза собирали сибиряки – как обычные жители, так и Общественная палата Красноярского края, предприятия, трудовые коллективы.

Фото: Единая Россия

- В этот проект включились все члены Общественной палаты и члены гражданской Ассамблеи. Объединение охватило все наше общество, которое сегодня проявило высокий уровень сознательности от мала до велика. Отрадно, что не только граждане включились в проект, но и предприниматели, которые жертвуют личные средства на приобретение специального оборудования. Часть этой помощи пойдет ребятам, которые сегодня призваны по частичной мобилизации. Мы не делим тех, кто только призван, и тех, кто уже воюет. Это – наши ребята, которые сегодня грудью защищают наше спокойствие, спокойствие наших детей, - сообщил член Общественной палаты Красноярского края Юрий Муравьев.

За восемь месяцев сибиряки передали более 250 тонн гуманитарной помощи для беженцев, российских военнослужащих и госпиталей. В солдатских посылках - продукты питания, сигареты, лекарства, теплые вещи, сухое горючее, газовые плиты, средства гигиены. Все, что может облегчить жизнь в условиях боевых действий.

Фото: Единая Россия

- В этот раз мы отправляем груз в наш подшефный город Свердловск, мы отправляем туда больше 6000 учебников, символы российской государственности и отправляем по традиции посылки солдатам, которые собрали в очередной раз жители края из всех районов и городов. Отправляем ребятам, которые служат на Харьковском направлении, Херсонском направлении, которые стоят в районе Луганска и Донецка. Это очень важно, такая весточка из дома говорит о том, что их поддерживают и ждут, - отмечает руководитель краевого партийного центра сбора гуманитарной помощи Инна Рычкова.

Напомним, что следующую отправку волонтеры планируют во второй половине октября. Посылки можно передать в любое время в Красноярское региональное отделение партии «Единая Россия» на Марковского, 35 до 19 октября. На каждой посылке должен быть контакт бойца, адрес и контакт отправителя. Присоединиться к работе волонтерского центра может любой желающий, для этого нужно позвонить по номеру: +79293312511