Ремонт Красноярского цирка завершится в 2024 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Когда в Красноярске, наконец, завершатся ремонтные работы в цирке и учреждение вновь заработает? Таким вопросом горожане задаются давно. По самым первым замыслам его должны были включить в объект Универсиады-2019. Но спортивное событие прошло три с половиной года назад. Многострадальным наш цирк получается: сначала были проблемы включить его в бюджет, затем не повезло с подрядчиком – «Сибиряк» обнес стройплощадку высоким забором и все, на этом дело и завершилось. Госконтракт с ним пришлось расторгнуть.

И вот сейчас на объекте возобновились работы, сообщает Росгосцирк. Задача сейчас стоит такая: до конца текущего года восстановить тепловой контур здания, смонтировать витражи и отремонтировать кровлю. На это из федерального бюджета выделено 146 миллионов рублей.

Напомним, что три года назад, когда все началось и готовился проект реконструкции, речь шла о сумме 700 – 800 миллионов рублей. В планах было изменить облик 50-летнего здания снаружи и внутри, сделать современным зрительный зал и фойе. Отремонтировать капитально все инженерные системы и служебные помещения. Сегодня цифры озвучивают на порядок выше – 1,4 миллиарды рублей. Хотя, этому есть объяснения: за последние пару лет сильно выросла стоимость строительных материалов.

Что касается сроков, по словам гендиректора Росгосцирка Сергея Белякова, если финансирование будет стабильным, то завершится реконструкция в 2024 году. А на открытие в Красноярск привезут самые лучшие программы.