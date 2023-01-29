Старший тренер сборной Красноярского края по греко-римской борьбе спас женщину на Коммунальном мосту Фото: Мария ЛЕНЦ

От беды отделял лишь шаг… и высокие кованые перила… Женщина лежала на этих перилах, одно движение – и она упадет с воду, в Енисей. А высота здесь – несколько десятком метров… Что происходило в ее голове в этот момент, непонятно.

Воскресным днем, 29 января, старший тренер сборной команды Красноярского края по греко-римской борьбе Габриел Еприкян ехал по Коммунальному мосту за рулем своего автомобиля. Направлялся с острова Отдыха, из Дворца спорта Ивана Ярыгина, где проходит международный турнир по вольной и женской борьбе Гран-при «Иван Ярыгин - 2023».

И тут Габриел увидел ее, женщину. Он не мог не увидеть! В сознании тут же выстроилась цепочка действий: выскочил из машины, метнулся к незнакомке и ухватил ее крепкой борцовской хваткой, перетащив на тротуар. Без объяснений (какие могла дать объяснения женщина в состоянии аффекта?) усадил в машину и довез ее до Дворца спорта. Там уже позвали полицейских, которые несут дежурство на спортивном мероприятии. Затем приехала и бригада скорой помощи. Женщину увезли в специализированное медицинское учреждение.

«Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции прокомментировали, что благодарят Габриеля Еприкяна за неравнодушие к происходящему. Он не просто оперативно отреагировал на ситуацию, он незадумвался и бросился на помощь 50-летней женщине, спас ее от необдуманного поступка.

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