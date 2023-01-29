Жители Красноярска жалуются старому мэру на нового Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярска пишут сообщения экс-главе города Сергею Еремину в его телеграм-канале. Причем не с инициативами, а жалобами на… его преемника. Напомним, что бывший градоначальник сложил свои полномочия летом 2022 года, не дождавшись, когда завершится его срок буквально несколько недель. Чтобы вернуться в правительство края, сейчас он заместитель губернатора и занимается вопросами благоустройства территории.

Вот и в своем последнем посте он сделал отсыл на интервью красноярскому телеканалу, где говорил о благоустроительных планах на 2023 год. А под ним набрались негативные комментарии. Причем многие из них вызывают вопросы. Например, «У нас хотят отнять надпись Мебель и автобусы». Странно, что эту надпись, оставленную еще с советских времен, не убрали раньше. Возможно, это было задумано год назад, как и все благоустройство улицы Щорса, а сейчас просто озвучено? Ну, тогда претензии не по тому адресу.

Что касается автобусов, красноярцы, видимо, забыли, что самое большое сокращение маршрутов произошло именно при Сергее Еремине. В конце 2018 году убрали разом аж десять направлений, затем еще по одному-двум несколько раз. По уборке улиц: автомобилистов, например, постоянно просят не оставлять автомобили у проезжей части. По той простой причине, что снегоуборочные машины не могут собрать снег под ними.

Просят вмешаться и не допустить объединения двух домов культуры на правобережье – «Свердловского» и «Правобережного». Автор комментария опасается, что их могут превратить в торговую точку. Но разве там периодически не проводятся распродажи товаров? К тому же речь идет не о закрытии культурных объектов, а об оптимизации из деятельности. На работе коллективов это никак не отразился, посетители ничего не заменят. Только штат управленцев сократят – это верно: из двух сделают один. Вот вам и экономия бюджетных средств. Кстати, такое уже практикуется. Например, с библиотеками. Но это пошло им на пользу.

Есть и другие замечания, их немало - в защиту Владислава Логинова. Например, тот факт, что он отметил порицаемый и автомобилистами, и пешеходами «Бионорд».

В общем, набор эмоций, который вновь зашкаливает.