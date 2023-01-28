В Красноярске январские платежи за тепло могут быть выше декабрьских Фото: Мария ЛЕНЦ

Январские платежки за коммунальные услуги могут вырасти по сравнению с декабрьскими. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил глава регионального Стройнадзора Евгений Жидков.

Все дело в морозах, которые на несколько дней обрушились на города. Напомним, что температура в Красноярском крае понижалась до -41 градуса. Как итог – больший расход за тепло.

При этом коммунальные счета за тепло (за декабрь) у некоторых красноярцев выросли на 85%. Была даже создана петиция против повышения цен. Однако Стройнадзор не увидел нарушений в таком резком подорожании услуг.

По мнению Евгения Жидкова, больше всего жалоб на возросшие платежи исходит от жильцов старого фонда. Он посоветовал недовольным красноярцам обновить системы регулировки теплоснабжения домов.

Дело в том, что в дома, построенных 15 лет назад и позднее, система регулирования тепла уже модернизирована. Что касается старого жилфонда, то ее можно обновить в рамках капремонта, либо решением собрания собственников.