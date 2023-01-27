Многомиллионные долги за вывоз ТКО: неплательщиков ждут в суде

Идет пятый год мусорной реформы, а у некоторых потребителей услуги по обращению с ТКО до сих пор живо заблуждение, что этой услугой можно пользоваться бесплатно. Подобные иллюзии развеиваются исключительно в судебном порядке.

В «Красноярской рециклинговой компании» отмечают: у должников было достаточно времени и возможностей рассчитаться по всем обязательствам. Кто-то именно так и поступил, не дожидаясь, когда к сумме долга добавятся расходы на судебные издержки. А кто-то по-прежнему тянет время. И закономерно оказывается в суде.

На 31 декабря 2022 года просроченная задолженность юридических лиц перед региональным левобережным оператором составила почти 140 млн рублей. Более 9,7 млн задолжали СНТ и ДНТ, более 15 млн – крупные юридические лица, прочие организации и ИП совокупно должны более 102 млн.

Сейчас в судах краевого центра рассматривается сразу несколько исков КРК к нерадивым потребителям.

По данным «Красноярской рециклинговой компании», миллионные иски уже поданы на ЗАО «Сибагропромстрой» (3,9 млн), фабрика мороженого «Славица» (около 2,3 млн) и ООО «Стройинвест» (2,9 млн). Также оператор сообщает, что более 500 тысяч задолжали за вывоз мусора ООО «Клиника в Северном» и «Первая заготовительная компания». Солидные долги у племзавода «Таёжный» и торгового дома «Мясничий» – в среднем по 300 тысяч. Более 200 тысяч будет взыскано с ООО «Штолле Красноярск».

Сейчас в работе у специалистов «Красноярской рециклинговой компании» документы по искам к другим должникам. В их числе – 19 СНТ, находящихся на территории Мининского сельсовета, на общую сумму 3,4 млн рублей.

«Вывоз мусора – это такая же коммунальная услуга, как отопление, электроснабжение, холодная и горячая вода, – говорит Дмитрий КУЗНЕЦОВ, директор «Красноярской рециклинговой компании. – И она должна быть оплачена своевременно и в полном объёме. Никто из наших должников – а это и бюджетные организации, и предприятия малого и среднего бизнеса, и крупные юридические лица – не хранит в подсобном помещении скопившийся за период неплатежей мусор. А значит, этот мусор мы вывезли на лицензированный полигон. И расходы на оказание услуги должны быть возмещены – если не добровольно, значит, по решению суда».

В компании отмечают: есть среди должников и такие, кто начинает судебные тяжбы с региональным оператором, доверяясь легкомысленным обещаниям некоторых юридических фирм, несут неоправданные судебные издержки и в результате проигрывают дела.

Юристы КРК рекомендуют тем, у кого есть долги по оплате услуги, не доверять сомнительным предложениям, а решать свои проблемы в соответствии с законодательством, не дожидаясь исков и судебных разбирательств. И напоминают: все должники по-прежнему могут обратиться в офис компании и обсудить возможность погашения долга без судебных разбирательств и дополнительных расходов.