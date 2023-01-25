Садоводам на заметку

Занятия помогут садоводам развиваться не путем проб и ошибок, а идти к достижению своих целей, получая знания и опыт от профессионалов Фото: Мария ЛЕНЦ

Этой статьей мы начинаем серию материалов о работе в рамках грантового соглашения между Краевым союзом садоводства и министерством сельского хозяйства и торговли края. О проекте, который реализуется в рамках гранта, и о том, зачем дачникам нужно повышать правовую грамотность, рассказывает председатель союза объединений питомников, садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ Красноярского края «Краевой союз садоводства» Петр Суворов.

– Петр Иванович, для начала познакомьте нас с организацией - как давно действует Союз садоводства, кто в него входит, какие задачи союз решает?

– Садоводческая тема продолжает жить и развиваться. Мы помним, как дачи-огороды были распространены в советское время, но и сейчас интерес к дачной жизни не меньше. С 2018 года начало создаваться общекраевое общественное движение, в муниципальных районах и городах края стали создаваться районные союзы садоводов. Их задачей было объединение садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в своем муниципалитете. Сейчас Краевой союз садоводства объединяет девять районных союзов. У дачников есть общие задачи, есть и специфические проблемы в каждой территории. Вопросов много – организационные, юридические, агрономические. Их можно решить сообща, при поддержке правительства края, министерства сельского хозяйства и торговли. Грант от минсельхоза, который мы выиграли в прошлом году, поможет нам, садоводам, развиваться не путем проб и ошибок, а идти к достижению своих целей, получая знания и опыт от профессионалов.

– В чем суть проекта? На что будут направлены средства гранта?

– С ноября 2022 года по апрель 2023-го в трех территориальных зонах края для председателей садовых обществ, питомниководов, рядовых садоводов проходят бесплатные занятия на самые различные «дачные» темы. Вопросы изменения законодательства, делопроизводства в товариществах, финансовой и налоговой отчетностей, землепользования, энергоснабжения. А также практические вопросы – агротехника, обработка почвы, работа с посевным материалом, выбор семян и саженцев различных культур. Конечно, такую работу мы проводили и ранее. При союзе есть центр правовой поддержки всех садоводов, куда можно обратиться с любым вопросом. Вопросы бывают единичные или системные, с которыми обращаются из разных территорий. Поэтому из таких системных вопросов мы и сформировали программу консультационного курса.

– Где проходят занятия, где можно познакомиться с расписанием? Прийти послушать специалистов может любой дачник края?

– Занятия проходят в трех территориальных зонах края, чтобы охватить большее количество заинтересованных. Например, для садоводов Красноярска, Дивногорска, Емельяновского, Березовского и Манского районов консультационная площадка работает на базе Краевого союза садоводства, в нашем офисе на проспекте Мира, 85. Для садоводов Ачинска, Назарова, Шарыпова, Ачинского и Назаровского районов – в Ачинском филиале Красноярского ГАУ, для садоводов Минусинска, Шушенского и Минусинского районов – в Минусинском сельхозколледже. В Краевом союзе садоводства учебные занятия проходят по пятницам с 18 часов и по субботам с 13 часов. В Ачинске по субботам, в первой половине дня, а в Минусинске с периодичностью раз в две недели. Подробную информацию о расписании можно посмотреть на нашем сайте kraysad24.ru или уточнить по телефону союза садоводства +7 (391) 2-110-110.

На занятиях рассмотрят вопросы изменения законодательства, делопроизводства в товариществах, землепользования, энергоснабжения и вопросы агротехники Фото: Мария ЛЕНЦ

– Кто проводит консультации для садоводов?

– Это преподаватели Красноярского аграрного университета, сельхозколледжа, представители аудиторских и кадастровых организаций, энергетики, экономисты, юристы, агрономы и экологи. Также мы приглашаем специалистов-практиков, которые имеют навыки и опыт по направлениям деятельности СНТ. В Красноярске мы привлекаем преподавателей аграрного университета: это Светлана Николаевна Гринберг (юрист, доцент кафедры Земельного права и экологических экспертиз), Анна Николаевна Сторожева (юрист, кандидат юридических наук, доцент, эксперт по внедрению профессиональных стандартов, заведующая кафедрой Гражданского права и процесса). Вопросы обеспечения электроэнергией, вывоза бытовых отходов разъясняет руководитель центра правовой помощи в энергетике и ЖКХ Елена Владимировна Гончарова. Отмечу, наши преподаватели все объясняют четко и доходчиво, а главное – в соответствии с действующим законодательством и практикой. Более того, председатели, ревизоры, дачники-активисты имеют возможность не только получить знания, но и задать практические вопросы, касающиеся той или иной ситуации.

– Не всегда есть возможность у дачников приехать на занятия или кому-то хочется пересмотреть консультацию. Есть ли возможность подключиться к занятиям дистанционно или посмотреть запись?

– Да, в рамках реализации гранта у нас есть такая возможность. Мы сейчас тестируем систему видеоконференцсвязи, чтобы занятия, которые проходят в Красноярске, транслировать на территории других наших районных союзов.

– Петр Иванович, в ближайшее время какие темы будут обсуждаться на занятиях?

– В Красноярске в феврале рассмотрим такие темы, например, как порядок расчетов за потребляемую электроэнергию СНТ, порядок определения взносов и взыскание с должников, особенности органического земледелия садоводов и огородников. В Ачинске поговорим о применении действующего законодательства в вопросах электроснабжения и электробезопасности, переходе товариществ на предоставление документов для получения господдержки в электронной форме. А в Минусинске обсудим практические вопросы – технологии выращивания помидоров и сезонные работы в саду. Присоединяйтесь к нашим занятиям!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Власова, начальник отдела развития садоводства и огородничества министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края:

– Грант некоммерческим организациям, выражающим интересы садоводов, огородников и их товариществ, – совершенно новая мера поддержки. Причем не только для края, но и для России. Проект, который сейчас реализуется у нас в регионе, первый в стране. Его цель – через консультирование садоводов и огородников края создать благоприятные условия для ведения их деятельности, развития отрасли в регионе. В прошлом году победителями гранта стали Краевой союз садоводства и Союз садоводов Железногорска. В сумме они получили 5 млн рублей на предоставление садоводам края информационно-консультационных услуг по вопросам их деятельности. С ноября прошлого года по апрель 2023-го проходят бесплатные занятия для всех заинтересованных жителей края, занятых садоводством. Что особенно важно: занятия проходят в формате живых мероприятий, где рассматриваются и обсуждаются действительно актуальные вопросы. Мы обязательно учитываем обратную связь – было ли занятие полезным, все ли нюансы темы раскрыты. С учетом этих данных союзы корректируют темы, подбирают необходимых специалистов. Среди них преподаватели, кадастровые инженеры - руководители организаций, которые на территории края осуществляют землеустройство и кадастровый учет, юристы, которые имеют большой опыт судебной практики. Это и есть самая оптимальная консультационно-информационная работа. Надеемся, что проект станет постоянно действующим мероприятием, привычным и полезным для садоводов края.

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- Первые дачи в России появились в XVIII веке. Петр I организовал выдачу (отсюда и «дача») земельных участков под Петербургом чиновникам, чтобы они летом не разъезжались отдыхать по дальним поместьям.

- В 26 муниципалитетах края действуют 1620 садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

- Ежегодно 23 июля в России отмечается неофициальный праздник – День дачника. Именно в этот день, в календарную середину лета, дачная жизнь находится в самом разгаре.

- Есть в нашей стране и День садовода. Общеустановленной даты у праздника нет, в каждом регионе ее устанавливают самостоятельно.