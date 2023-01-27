Как в Красноярске погодные качели влияют на водопровод

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- Олег Васильевич, давайте подведем первые итоги зимы. Если судить по средствам массовой информации, то в Красноярске с конца прошлого и начала этого года новости о коммунальных авариях выходят практически каждый день. Действительно ли их стало больше?

- На самом деле, количество аварий снижается каждый год. В этом году их было 86, а за такой же период в прошлом году - 94. За последние три года их стало меньше на 30%. И еще один важный показатель: в 2022 году в Красноярске потребление холодной воды снизилось на 3 млн тонн. Это говорит о том, что нам удалось ликвидировать мелкие утечки.

- А почему жителям кажется, что аварий стало больше?

- Сети выдерживают сильные морозы, но плохо переносят перепады температур. Мы внимательно изучаем прогнозы погоды и при резком потеплении уже знаем, что будут аварии. Например, в январе только за одну неделю температура менялась с +3° до -28°, такие температурные качели неизбежно приводят к подвижкам грунта. Пластиковые трубы меньше зависят от перепадов температуры, а вот сталь и чугун ломаются. В этом году досталось магистральным сетям и количество отключенных зданий увеличилось в два раза, поэтому и кажется, что аварий стало больше. На самом деле, это не так. Еще одно обстоятельство – люди стали требовательнее к качеству коммунальных услуг и реагируют даже на небольшие отключения воды.

- Кстати, о качестве коммунальных услуг. За какой срок вы должны ликвидировать порыв и восстановить подачу холодной воды?

- Везде индивидуальный подход. Если порыв во дворе, приступаем немедленно, норматив на ликвидацию аварии – четыре часа. Если порыв магистрального водопровода, то к отключению большого количества зданий надо подготовиться. Но бывают и непредвиденные ситуации, как, например, в этом году на улице Калинина. Оказалось, лет 15 назад здесь перекладывали водопровод и вставили новую пластиковую трубу в старую стальную – это существенно увеличило время на поиск порыва. Поэтому отключение заняло больше времени, но через каждые четыре часа мы подвозили жителям питьевую воду.

- Перекладка сетей стоит очень дорого, средств никогда не хватало, не хватает и сейчас. Как выбираете участки для замены труб?

- Сейчас общий износ сетей холодного водоснабжения в Красноярске по некоторым микрорайонам составляет от 50 до 70 процентов. Анализируем, где чаще происходят порывы, там и меняем. У нас 2,5 тысячи километров сетей, на их перекладку нужны сотни миллиардов! В прошлом году на весь ремонт, перекладку и строительство новых сетей у нас было 1,2 миллиарда. И каждый год нам передают бесхозные сети, у них износ почти 100%!

- Бесхозные сети – проблема долгоиграющая, она когда-нибудь решится?

- Бесхозные сети появились после закона о приватизации 1994 года, когда новые собственники предприятий массово перестали обслуживать сети. В те годы приходилось подбирать около 100 км в год. Прошло много лет, но ситуация не изменилась. Каждый год нам передают около 20 километров брошенных сетей. Например, в прошлом году это было 9 км канализации и 14 км водопровода, итого 23 км с износом 100%. На их перекладку нужен миллиард рублей, а его нет. Напомню, это происходит ежегодно! Поэтому о решении проблемы бесхозных сетей пока говорить рано. Но в далеком будущем их станет меньше, дело в том, что со всеми застройщиками, которые последние пять лет строят новые трубопроводы, мы сразу определяем, кто будет собственником сетей и будет отвечать за их обслуживание и состояние.

- То есть это может быть и не КрасКом?

- В Красноярске много сетевых организаций, которым мы платим за транспортировку воды по их трубам. Но не все жители об этом знают и в случае аварии сразу звонят нам. Мы порыв ликвидируем и потом разбираемся с собственниками.

- Как выглядит Красноярск по состоянию сетей водоснабжения на фоне других городов России?

- У нас ситуация лучше, если сравнивать инвестиционные и ремонтные программы, строительство новых сетей. Если говорить о проценте износа сетей, то он примерно одинаковый везде в пределах 60-70 %. И еще одна общая для всех проблема – кадры. Вузы не готовят специалистов для водоканалов. Есть дефицит и рабочих. Сейчас у нас есть 150 вакансий, и уже два года не можем набрать кадры. Хотя есть и зарплата, и социальные гарантии, и возможность карьерного роста.

- Впереди ремонтная программа 2023 года, какие задачи предстоит решить?

- Для нас все будет как обычно: ремонт, перекладка, благоустройство. Будем больше ориентироваться на взаимодействие с другими организациями и компаниями. В администрации Красноярска и в каждом районе города есть рабочие группы, в которые входят все, кто проводит работы в городе: ресурсники, дорожники и т.п. Вся информация о предстоящих ремонтах попадает в общий график, мы все знаем планы друг друга и стараемся перекладывать сети там, где уже планируются какие-то работы: не надо два раза копать и два раза благоустраивать. Работать всем вместе и быстрее, и дешевле.

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«КрасКом» (ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс»)- совместное предприятие Правительства Красноярского края, администрации города Красноярска и Сибирской генерирующей компании.