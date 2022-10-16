Момент ДТП Фото: стоп-кадр

В социальных сетях очевидцы публикуют видео с самым жестким и шокирующим моментом из массового ДТП при участии 10 машин, произошедшего вчера, 15 октября, на загородной трассе «Красноярск-Железногорск».

На кадрах – Березовский район, довольно-таки ранее утро. Сильный туман, гололед и несколько серьезно разбитых машин. Голос за кадром рассказывает (звук из видео пришлось убрать из-за количества нецензурной брани – прим.ред.), что здесь только что произошло несколько мелких аварий, в это время демонстрируется обстановка вокруг.

На ролике видно, как водитель на Toyota Corolla пытается вернуться на свою полосу со встречной. В какой-то момент на трассе появляется грузовик MAN, который едет с довольно высокой скоростью. Его водитель, видя множество разбитых машин на своей полосе, почему-то не тормозит, а пытается их объехать по встречке и врезается в Toyota, унося её с собой в кювет, попутно зацепив машины IVECO, Mazda, Honda и еще одну Toyota.

Фото: ГИБДД

В это время эпично проносится микроавтобус с людьми, который чудом ни в кого не врезается, а грузовик его не задевает, а затем боком проезжает Chevrolet Niva, которой повезло и она не попала под большегруз, но из-за резкого торможения и заноса врезалась в кого-то другого.

Фото: ГИБДД

Автор ролика после того, как увидел столкновение, сразу же побежал туда, куда вылетели автомобили. На его вопрос: «Куда вы так летите?», водитель грузовика ответил, что у него отказали тормоза. Так ли это, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

К счастью, все участники остались живы – 45-летний водитель Toyota, чей автомобиль большегруз буквально смял, серьезно пострадал и был доставлен в больницу.

Напомним, что на 6 км автодороги «Красноярск - Железногорск» из-за того, что водители не соблюдали дистанции произошло столкновение автомобилей Chevrolet Cruze и Toyota Corolla. Позже с данными автомобилями допустили столкновение водители автомобилей Chevrolet Niva и Toyota Avensis.