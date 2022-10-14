Муниципальные депутаты обсудили будущее красноярского ипподрома

Весной народные избранники приняли решение освободить организацию от земельного налога. Эту льготу организации дали на три года – с 2022 по 2024.

В результате организация получила существенную экономию на налоговых платежах: около семи миллионов рублей в год при общей годовой выручке ипподрома в 10 миллионов. Депутаты рассчитывали, что получив привилегию, ипподром предоставит красноярцам больше возможностей для занятий конным спортом на льготных условиях. Кроме того, данная мера поддержки позволит спасти учреждение от закрытия, а земельный участок, на котором ипподром расположен, от передачи в руки застройщиков. Ожидалось также, что владелец ипподрома, получив льготу, начнёт вкладывать деньги в модернизацию этого социально значимого объекта.

Пока же красноярский ипподром остаётся в удручающем состоянии. Депутаты побывали на объекте на улице Соревнований, 20 в сентябре. Как рассказал им директор учреждения Юрий Голиков, с начала двухтысячных годов все ремонтные работы проводятся своими силами. Средства на капитальный ремонт конюшен, построенных полвека назад, не выделялись.

Стоит напомнить, что собственником красноярского ипподрома является акционерное общество «Росипподромы». В декабре прошлого года АО выставило красноярский филиал на продажу. Предполагалось, что землёй могут заинтересоваться потенциальные застройщики, которые изменят вид разрешённого использования участка и возведут на нём жилые дома. Однако красноярцы выступили против продажи, их подержали депутаты Заксобрания и горсовета. В АО «Росипподромы» были направлены письма с просьбой снять красноярскую организацию с торгов. В марте 2022 года собственник отменил процедуру.

«Благодаря совместным усилиям городских и краевых депутатов ипподром не продан, необходимо, чтобы такой объект остался на территории нашего города, стал гордостью Красноярска», - считает Павел Павелко, депутат горсовета, председатель комиссии по бюджету, собственности и экономическому развитию.

На заседании комиссии, которое состоялась в горсовете 13 октября, перед депутатами снова выступил Юрий Голиков. Он отметил, что в этом году ипподром плотно сотрудничает с городским управлением физкультуры и спорта, бесплатно предоставляет услуги маломобильным детям, воспитанникам детских садов, трудным подросткам. Организация регулярно проводит детские праздники, принимает на практику студентов Аграрного университета. Ежедневное ипподром открыт для жителей, которые могут погулять на его территории и пообщаться с животными. Всего этом году было проведено восемь крупных мероприятий, разыграно 33 традиционных приза и 10 именных. Организации также удалось частично отремонтировать некоторые конюшни. Что касается инвестиций в объект от собственника, то их как не было, так и нет. По словам Голикова, АО «Росипподромы» оказались в сложном финансовом положении, большая часть его активов убыточна, поэтому слишком рассчитывать на финансовые вливания о акционерного общества не стоит.

По итогам заседания депутаты решили обратиться к главе города с просьбой провести переговоры с собственником ипподрома на предмет передачи объекта в собственность или под управление города. Народные избранники уверены, что если с АО «Росипподромы» получится договориться о включении муниципалитета в число владельцев этого актива, можно будет разработать стратегию развития красноярского ипподрома и привлекать на её реализацию государственные инвестиции. Таким образом удастся сохранить объект и сделать его максимально полезным для краевого центра.

«С одной стороны, мы видели, что жизнь на ипподроме кипит, с другой стороны, учреждение находится в удручающем состоянии. Нужно искать пути его сохранения и развития. Нужен контакт с собственником, по действующему законодательству собственник принимает решение. Город уже показал свою добрую волю. Депутаты готовы предлагать различные варианты решения проблемы сохранения ипподрома и держать этот вопрос на контроле», – подвел итог Павел Павелко.

Добавим, первые бега на красноярском ипподроме на улице Соревнований, 20 состоялись 99 лет назад, в 1923 году. Сейчас в организации работают 45 специалистов (зоотехники, ветеринары, конюхи, наездники). Ипподром занимает 18 гектаров в центральной части Красноярска, на его территории есть четыре конюшни на 140 конемест, оборудованные левадами, две дорожки (призовая с грунтово-песчаным и скаковая с песчаным покрытием), конкурное поле и троеборная трасса. На площадке проходят испытания племенные лошади рысистых и верховых пород.