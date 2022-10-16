В Красноярске на новой рабочей неделе потеплеет до +11 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцам пообещали теплую, но пасмурную рабочую неделю. Синоптики Гидрометцентра рассказали, какой будет погода в Красноярске на неделе 17-21 октября 2022 года.

В понедельник днем в Красноярске около +10 градусов, ночью – не выше +5. Будет пасмурно, а порывы ветра составят 3-15 метров в секунду. Во вторник днем похолодает до +7 градусов, ожидается облачность с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Ночная температура составит около +3 градусов, ветер останется сильным.

В среду синоптики обещают дождливый и пасмурный день. Днем воздух прогреется максимум до +5 градусов, ночью – не выше +1 градуса. Ветер немного стихнет, но местами порывы могут достигать 10 метров в секунду.

Теплеть начнет в четверг. Днем – около +8 градусов. Небо останется затянутым тучами, но осадки закончатся. Ветер стихнет почти до штиля. Ночью похолодает до +1 градусов.

В пятницу днем синоптики ждут около +6 градусов. Осадков не будет, но пасмурная погода сохранится. Вновь поднимется ветер, порывы составят 16 метров в секунду. Ночью же температура понизится до +2 градусов.