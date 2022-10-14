В Красноярском крае 47-летний мужчина ушел добровольцем во время частичной мобилизации

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Во время отправки мобилизованных мужчин к месту обучения из Красноярска было заметно, что среди них далеко не все подходят под разряд «до 35 лет». Многие гораздо старше, они сразу выделяются из толпы. Сразу возникают вопросы: почему они здесь? У них какая-то особая военная специальность? Они обладают каким-то опытом, который так необходим сейчас в зоне действия СВО? Или это, не дай бог, ошибка? Но потом оказывается, что они – добровольцы. Часть из них действительно с реальным боевым опытом, который будет очень полезен там, на линии фронта. Но многие отправляются помогать бойцам, потому что считают, что так будет правильно и они в силах это сделать.

«Комсомольская правда» побеседовала с родственницей 47-летнего Виталия Н* (фамилию не публикуем по просьбе семьи) из небольшого поселка под Красноярском. Мужчина практически сразу принял решение отправиться добровольцем, но до последнего скрывал это от семьи.

- Виталий – мой родной брат. Ему 47 лет, у него жена, двое взрослых детей – сын и дочь. Работает в сфере железной дороги, в молодости служил, причем получил там неплохую должность, но ушел «на гражданку». О том, что он уходит добровольцем, мы узнали за два часа до отправки мобилизованных из поселка. Конечно, мы были все шокированы, но приняли его решение, поддержали. У нас в семье так принято, нас так воспитывали – если стране требуется помощь, значит нужно помочь. Это наша гражданская ответственность, - рассказывает сестра добровольца Юлия.

Несмотря на то, что Виталий сообщил семье о своем решении за два часа до отъезда на место сборов, его он принял сразу же, когда президент только объявил о начале частичной мобилизации.

- Как он мне потом признался, он принял решение сразу же. Возраст, опыт, хорошее здоровье, рабочие умения – все это сыграло положительную роль при его размышлениях. Мы только поддержали его, ну и сразу же бросились помогать собирать его в дорогу, не до болтовни было. Тёплые вещи, еду, личные принадлежности. Время было ограничено, нужно было спешить, - вспоминает Юлия.

Виталия отправили в Омскую область. Он довольно часто звонит семье, рассказывает, как у него обстоят дела.

- Созваниваемся регулярно, пока возможность у него такая есть. Рассказывает, что все хорошо. Кормят нормально, съедобно и сытно, не домашняя еда, конечно, но и они не на курорте. Одежду им выдали на второй-третий день, все новое, по размерам. Людей много прибывает, всех сразу же не успевают одеть и обуть. Специальную амуницию уже выдадут, когда поедут на боевые учения, сейчас она им не нужна. Виталий обучается на водителя-механика. Говорит, что готовят их очень тщательно, все объясняют досконально.

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