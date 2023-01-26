Продлен срок подачи заявок на участие в Олимпиаде «13 элемент. Alхимия будущего»

Участвовать во Всероссийской олимпиаде РУСАЛа «13 элемент. Alхимия будущего» приглашают учеников 8-11 классов. Для участия в отборочном этапе олимпиады необходимо зарегистрироваться на портале career.enplusrusal.ru и подать заявку в разделе «Проекты» до 15 февраля 2023 года.

Все школьники, прошедшие отборочный этап конкурса, получат сертификаты участников.

Победителям олимпиады гарантированы ценные подарки и дополнительные баллы для поступления в вузы: СФУ (в том числе Хакасский технический институт), ИРНИТУ, ВолгГТУ, УГГУ, СибГИУ.

Дополнительные баллы учитываются как индивидуальные достижения абитуриентов при приеме на обучение в вузах-партнерах по направлениям «бакалавриат» и «специалитет».

Наша справка

Олимпиада «13 элемент. Alхимия будущего» проходит с 2011 года. Цель - выявление и поддержка талантливых школьников 8-11 классов, увлеченных естественнонаучными предметами (физика, математика, информатика, химия). В конкурсе также участвуют и учителя – кураторы.

Олимпиада входит в перечень интеллектуальных и творческих конкурсов Министерства просвещения России.