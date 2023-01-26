В Дудинке локализовали пожар в магазине смешанных товаров на 1000 квадратных метрах

Фото: МЧС

В Дудинке, на севере Красноярского края продолжается борьба с серьезным пожаром, произошедшем в магазине смешанных товаров. Как сообщают в МЧС, в 13:12 по местному времени пожарным удалось локализовать огонь на 1000 квадратных метрах. Дело пошло к тушению, борьба с огнем длится уже более 10 часов.

Условия тушения – до ужаса сложные. Потоки воды сносит ветром, пожарные стоят по колено в воде, которая тут же частично замерзает, образуя ледовую корку. Устоять с шлангом, из которого бьёт мощный поток воды, на скользкой земле практически нереально. Вокруг дым смешивается с паром, видимость практически нулевая.

В это время за безопасностью следят сотрудники МВД – полицейские осуществляют охрану общественного порядка, специалисты из ГИБДД регулируют движение и помогают спецтехнике проезжать к месте пожара без препятствий.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило около 3:20 26 января. На место отправились 22 сотрудника МЧС и 4 единицы техники. Предварительно пострадавших и погибших нет.