Каникулы в октябре: Куда отправиться красноярцам

Фото: Мария ЛЕНЦ

Осень - не время для хандры, особенно когда под рукой есть полезные подсказки. Посмотрите, как можно хорошо провести каникулы и классно отдохнуть с детьми на этой неделе.

Культпоход

Листайте городскую афишу и отмечайте культурные события в Красноярске – благо их у нас всегда много, на любой вкус и кошелек.

Например, в букхолле ТЮЗа можно будет посмотреть программу для младшеклассников «Как дружить и ссориться правильно» по произведениям Виктора Драгунского, Николая Носкова и других. А на большой сцене - экспериментальную постановку «Чучело» или уже полюбившуюся всем «Алису» (напомним, что этот спектакль нашего ТЮЗа в 2019 году удостоен национальной театральной премии «Золотая Маска»).

А в драмтеатре имени Пушкина с вашим можно посмотреть «Горе от ума» или «Преступление и наказание» - зрителей ждет новое прочтение классических произведений.

В Красноярской краевой филармонии пройдут концерты Государственного омского народного хора. Сказки «В тридевятом царстве» и «Ермак. Покорение Сибири» будут интересные не только для школьников младших классов, но и для старшего поколения.

Кстати, имейте в виду - если выбрали поход в театр или на концерт, не тяните с покупкой билетов, в дни осенних каникул повсюду может быть аншлаг.

И еще один совет: в программу каникул обязательно включите поход на выставки и в музеи. Например, в Красноярский краеведческий музей - там можно, кроме прочего интересного, посмотреть и виртуальную выставку «Северное сияние». А в Красноярском художественном музее на Мира, 12 до 13 ноября еще идет выставка всемирно известного скульптора Даши Намдакова – успевайте!

Истории большого города

А хорошо ли вы знаете Красноярск? Уверяем, даже давно вам знакомые дома и улицы города хранят много интересного. У нас работают агентства, которые специализируются на экскурсиях для красноярцев и гостей краевой столицы. Есть варианты с пешими прогулками, можно выбрать автобусную экскурсию. Осталось только выбрать подходящий маршрут и насладиться рассказами гида.

К слову, даже у главной библиотеки Красноярского края разработано более 20 тематических маршрутов. Но это вам задание на летние каникулы-2023, так как на этот год сезон библиотечных экскурсий уже закрыт.

А еще есть вариант отправиться на прогулку с интерактивным гидом. Например, выбрать 2-часовую экскурсию «Городские легенды Красноярска» от МТС. Коллеги утверждают, что этот гид работает в любом смартфоне и познавательная экскурсия бесплатна для абонентов всех операторов связи. Интерактивный экскурсовод расскажет о купцах-золотопромышленниках, которые жили в Красноярске, раскроет тайну о девочке-призраке, покажет редкие старинные фото вековой давности из музейных фондов. Старт маршрута – рядом с домом Крутовских по ул. Каратанова, 11. Для удобства в начальной точке маршрута размещен баннер с маршрутом гида, короткой инструкцией и QR-кодом.

В дивный город на денек

А почему бы не выбраться за город? Недалеко, если времени в обрез. Например, в Дивногорск.

По дороге забраться на видовку с Царь-рыбой, чтобы насладиться красотой нашей природы, заехать в Овсянку - на родину классика русской литературы В.П.Астафьева, посетить мемориальный комплекс, культурно-просветительский музейный центр, зайти в в библиотеку-музей В.П. Астафьева - одну из лучших сельских библиотек в России.

А потом, добравшись до Дивногорска, спуститься на прекрасную набережную – гулять, дышать и любоваться дивными горами на том берегу. К слову, у молодого спутника краевой столицы тоже есть свои славные истории, свои мифы и легенды. Можно, например, записаться на экскурсию, чтобы узнать больше о великой стройке одной из крупнейших гидроэлектростанций страны – Красноярской ГЭС, посмотреть, как сейчас работает этот гигант. Можно найти памятное место, где располагался палаточный городок первых строителей ГЭС. Говорят, что вместе с ними здесь укладывал бетон и сам Юрий Гагарин.

А можно открывать для себя город и самостоятельно. В Дивногорске тоже есть аудиогид «Городские легенды» от МТС, его можно скачать бесплатно на izi.Travel или Surprise Me. Интерактивный гид станет хорошим помощником, если вы не знаете, куда можно отправиться после прогулки по знаменитой набережной.

От суеты подальше

Агентство по туризму запустило в Красноярском крае программу развития школьного туризма в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Проект финансируется из федерального и регионального бюджетов. Как рассказали в Агентстве, благодаря новой программе, школьники 5-9 классов нашего края могут отправиться в путешествие по социальному сертификату номиналом 10 000 рублей.

Заявление на сертификат для школьного отдыха подают родители или законные представители ребёнка. Полученным сертификатом можно оплатить туроператору полную или частичную стоимость выбранного тура.

По сертификату в текущем году школьники еще могут посетить природный парк «Ергаки», Минусинск или Дивногорск, посёлок Шушенское, Заманье, пещеру Караульную, Торгашинский хребет, национальный парк «Красноярские столбы» и другие места. Подробности можно узнать на сайте Агентства по туризму Красноярского края.

Каникулы для домоседов

Если вы домосед или погода не располагает к прогулкам и дальним экскурсиям, посмотрите хороший фильм или познавательную программу вместе со всей семьей. Благо для любителей «диванного» просмотра сейчас в наших гаджетах достаточно онлайн-кинотеатров.

Ну а если все же хочется, не вставая с кресла попутешествовать, устройте себе и ребенку на каникулах совместный виртуальный тур. Можно, например, узнать много нового про наш регион. «Комсомолка» уже недавно рассказала о двух VR-фильмах, которые откроют для вас интереснейшие уголкаи Красноярского края и Хакасии. VR-фильмы, посвященные двум наиболее интересным заповедным территориям - участку «Оглахты» заповедника «Хакасский» и заказнику «Позарым имени В. М. Зимина».