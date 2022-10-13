Глава Предивинска Красноярского края пообещал «сломать нос» работнику парома, пропустившему репортеров в поселок

Глава Предивинска обматерил работника парома. Фото: 8 канал

- Понаехали, ****... Я сейчас не буду орать, я тебе сейчас нос сломаю, ***... ****, - солидный на первый взгляд мужчина из серебристого внедорожника HAVAL «таскает на матах» работника парома. А тот смотрит растерянно и сказать ничего не может. Знает: возражать – себе дороже будет. Потому что за рулем не кто-нибудь, а местный большой начальник, глава Предивинского сельсовета Сергей Анатольевич Горячкин собственной персоной. Его горячий нрав, похоже, всем в округе известен.

На самом деле паромщик подвернулся под руку случайно. Гнев чиновника вызвали красноярские журналисты, которые приехали в его вотчину снимать репортаж без разрешения. Тема репортажа животрепещущая: поселок Предивинск, в котором живут около 1,5 тысячи человек, остался без медика. Единственный врач, который там работал, ушел на пенсию. Будет новый или нет, непонятно – народ волнуется, что даже лекарство выписать некому. Когда-то тут небольшая больница была, а теперь «скорую» из районного центра – Большой Мурты – приходится ждать (почти 40 километров). Вдобавок, Предивинск расположен на другом берегу Енисея, попасть сюда можно только паромом, который ходит с интервалом в один час. Или по зимнику. А весной и осенью поселок вовсе отрезан от большой земли.

Разбираться с этой ситуацией отправились корреспондент 8 канала Артур Лукава и оператор Михаил Зинкевич.

- Это было в понедельник 10 октября. Мы подъехали на машине к переправе, ждали, пока паром подойдет с другого берега, - рассказывает Артур. – Достали камеру, Михаил снял берег, я держу в руках микрофон. Пришел паром – мы поднялись на него. Пока плыли к другому берегу, к нам стали подходить люди, рассказывать о своих проблемах. Мы ведь не подозревали, что глава поселка вместе с нами на пароме едет, мы его даже в глаза не знали.

Представьте: двое парней с большой видеокамерой и микрофоном – за версту понятно, что это журналисты с телевидения. А Горячкин, получается, наблюдал за этим из своей машины, слышал, что люди говорили (паром на самом деле не такой уж большой). Даже не вышел. А когда причалили, он оторвался на работнике судна: «Зачем посторонних пускаешь? Вдруг это террористы?» Устроил разнос с матами и оскорблениями, кстати, по национальному признаку.

Первыми с парома, по правилам, сходят пассажиры, а потом уже техника съезжает. Поэтому Артур с Михаилом уже стояли на берегу с камерой и ждали свою машину. Когда все случилось, обернулись на крики, оператор автоматом включил камеру. Так что инцидент успел записать. Скандальный чиновник пару раз посмотрел в объектив и уехал. Разбираться с репортерами на месте не стал. И вообще сбежал от них. Потому что ребята, отработав в поселке, заехали в администрацию за комментарием и получили от ворот поворот от секретаря: занят, мол, Сергей Анатольевич, поехал с многодетными семьями встречаться, до самого вечера.

- Самое интересное, мы узнали о том, что это был глава Предивинска, когда уже обратно переправлялись. Я спросил у паромщика: «Кто это у вас такой крикливый»? Он мне и ответил, что сам Горячкин, - рассказал Артур Лукава.

«Будем разбираться»

В правительстве края рассказали «КП», что о скандальном выступлении главы Предивинского сельсовета знают – все интернет «смотрят». Но в данном случае по регламенту должен разбираться муниципалитет, то есть администрация Большемуртинского района. Главу района на месте мы не застали, оказалось, он выехал в Красноярск и едва ли вернется раньше вечера (уж не по этому ли поводу его вызвали в краевой центр?). Но комментарий получить удалось.

Татьяна Степанова, заместитель главы Большемуртинского района по общественно-политической работе, после случившегося особенно тщательно подбирает слова:

- Мы детально будем разбираться в сути произошедшего конфликта, со всеми сторонами, во всех аспектах. Свяжемся с участниками произошедшего, что в принципе сейчас и происходит. Несдержанность в речи главы Предивинского сельсовета никоим образом не оправдываем. По этому поводу будет отдельное разбирательство.

Погорячился, бывает...

Связаться с чиновником напрямую тоже не получилось. Впрочем, он уже успел несколько раз оправдаться в разных телеграм-каналах и интернет-СМИ. Версия такая: ошибочка, мол, вышла – перепутал репортеров с террористами. Хм.... А этот паромный охранник плохо исполняет свои обязанности, не следит за порядком, вот и отчитал его. Намерен доложить его начальству о недобросовестном отношении к работе. И вообще, посетовал глава, сейчас глаз да глаз нужен за всеми, обстановка в стране обязывает.

Правда, спустя день риторика у Сергея Анатольевича изменилась. «Хочу извиниться перед сотрудниками паромной переправы и жителями: я погорячился, не сдержал эмоций и в некорректной форме среагировал на ситуацию. Никаких жалоб на сотрудника охраны подавать не стану. Встретимся с ним, уладим конфликт и обсудим правила соблюдения техники безопасности на пароме».

Пообещал, что проблему с медиками решает вместе с главой Большемуртинского района - будут скоро и амбулатория, и доктор.

Хорошего мало

На этом можно бы и закрыть тему. Но что-то мешает, хочется понять, что это за человек такой. Иван Я. (фамилию просил не называть по понятным причинам), родом из Предивинска, а сейчас живет в районном центре. Рассказывает:

- Сергей Горячкин когда-то был нормальным мужиком, хорошим ветеринаром. Когда стал главой сельсовета много лет назад, поначалу старался что-то делать для поселка. А потом что-то с ним случилось - «паруса надул» так, что сейчас против него депутаты собственного сельсовета выступают. Вообще народ недоволен. Например, в Предивинске две пилорамы, а люди за пиломатериалами для своих нужд ездят в другие места покупать.

Оппозиция у Горячкина и в самом деле мощная: из девяти депутатов семь выступают против него. Один из них - Эдуард Елесин, согласился пообщаться с «Комсомольской правдой»-Красноярск. Говорит: надоело терпеть. Чиновник уже третий срок на своем посту, за это время успел настроить против себя большинство жителей. А избирают его, потому что в хороших отношениях с главой района.

- У него декларации неверно составленные, есть счета за рубежом, а он их туда не вносит. Вам это прокуратура подтвердит. То, как он себя показал на пароме, это не в первый раз его занесло. Что касается проблем – у нас не только врача в амбулатории нет. У нас садик холодный, школа холодная – дети мерзнут там. Дороги разбитые. Воды в поселке нет. Мусор пожилые жители за полкилометра должны нести. Знаете что, приезжайте сами – все увидите, такое не скрыть, не спрятать, разруха полная.

Чувствуется, что у человека накипело в душе. Зовет к себе журналистов, готов лично встретить на пароме и проводить, чтобы никто больше не спутал с террористами.

Добавим, что когда-то здесь был процветающий леспромхоз и судоверфь, на которой строили баржи. А сегодня кто-то личное хозяйство держит, чтобы прокормиться, а в основном мужчины на вахты уезжают зарабатывать. А, заработав, увозят семьи прочь.

- Зато сам он неплохо живет. Зарплата не такая уж большая, а в прошлом году купил новый автомобиль, вы его видели на видео. Прямыми обязанностями не занимается, только свой бизнес любит. У нас были два муниципальных магазина, а теперь принадлежат его жене. Горячкин может махнуть рукой на работу и уехать за товаром в Красноярск. Мы второй год с ним боремся, уж извините за откровенность, хотим его убрать. Дискредитировал себя полностью.

В краевой прокуратуре информацию подтвердили: действительно, вынесено представление в выборный орган о выявленных нарушениях в справке о доходах. Он не указал некоторые счета и не указал наличие принадлежащих ему акций иностранных компаний (это запрещено госслужащим). В том числе рассматривается вопрос о прекращении полномочий.