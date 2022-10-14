В Красноярске на выходных ожидаются ночные заморозки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске ожидаются солнечные выходные, но с ночными заморозками. Прогноз составил портал GISMETEO.

В субботу 15 октября в Красноярске ожидается около +5 градусов днем и -2 градусов ночью. Погода будет солнечной и безветренной, осадков так же не ожидается.

В воскресенье днем воздух прогреется до +7 градусов. Будет облачно, но с прояснениями. Ни осадков, ни сильного ветра синоптики не ждут.

Ночью красноярцев ожидают заморозки. Температура воздуха вновь понизится до -2 градусов.