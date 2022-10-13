Двух братьев, придумавших машину для убийства, посадили на 16 и 14 лет в Красноярском крае

Арбалетная установка и стрелы. Фото: СК по Красноярскому краю

В Красноярском крае вынесен обвинительный приговор двум братьям из Курской области. Мужчины, придумавшие серьезную машину для убийства соперника одного из них, получили 16 и 14 лет реального срока. Как сообщили в прокуратуре, приговор в законную силу не вступил.

Ранее «КП-Красноярск» подробно описывала это страшное преступление. Все началось в 2020 году, когда жительница Курской области рассталась с мужем и переехала к своему давнему поклоннику в Шушенское. Экс-супруг 25 октября того же года приехал к жене, чтобы уговорить вернуться – не вышло. Кроме того, между бывшим и нынешним мужчинами женщины произошла драка.

Тогда бывший муж решил убить соперника. Они с братом соорудили настоящую машину для убийства, вставив в сиденье несколько стрел, которые должны убить севшего на это место человека, после запуска механизма. На этой машине 31 июля 2021 года обвиняемый приехал в Шушенское, предварительно изменив внешность, предложил сопернику подвезти его до дома.

Тот согласился. Когда мужчина сел на сиденье, тот включил механизм, но сработала лишь одна стрела. Потерпевший вышел из машины, но обвиняемый решил добить его ножом. Решив, что тот мертв, он скрылся. Но сожитель жены злодея не умер. Узнав об этом, курянин решил идти до конца и подговорил на убийство своего брата.

27 октября 2021 года после нескольких дней слежки, рано утром, брат мстителя подкараулил мужчину, когда тот шел на работу, и несколько раз ударил его молотком. Сибиряка пытались спасти, но травмы были слишком серьезны. Но уже в ноябре организатора задержали, а в марте 2022 года попался и брат-исполнитель.

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