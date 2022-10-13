В Красноярском крае гендиректора АО «Лесосибирск-Автодор» подозревают в причинении 17 миллионов рублей ущерба

Фото: СК на траспорте

В Красноярском крае СК на транспорте завели уголовное дело в отношении генерального директора АО «Лесосибирск-Автодор». Как рассказали в ведомстве, руководителя подозревают в причинении 17 миллионов ущерба региональному бюджету. Расследование проводится по статье «Превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий».

В феврале 2021 года между КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» и АО «Лесосибирск-Автодор» был заключен государственный контракт на выполнение комплекса работ по ремонту дорог в нескольких районах Красноярского края в рамках национального проекта России «Безопасные и качественные дороги». Стоимость ремонта дороги составила свыше 64 миллионов рублей.

По версии следствия, гендиректор «Лесосибирск-Автодор» с июня по ноябрь 2021 года дал указания подчиненным включить в акты выполненных работ информацию об объеме и качестве ремонта, несмотря на его не соответствие госстандартам, а также о выдаче поддельного заключения по результатам лабораторных испытаний асфальтобетона.

Все было выставлено так, что комплекс работ проведен в срок и качественно. Заказчик, конечно же, оплатил «добросовестную» работу. В результате махинаций, бюджете региона потерял 17 миллионов рублей и получил никуда не годные дороги.

Расследование продолжается.