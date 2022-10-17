En+ Group открыла Мультилаб в гимназии Дивногорска

На открытии «Мультилаба». Фото предоставлено компанией

Современные технологии

В дивногорской гимназии №10 им. А.Е. Бочкина компания открыла новый Центр развития компетенций «Мультилаб». В нем можно осваивать навыки робототехники, электроники, 3D-моделирования, интернета вещей, видеопроизводства, программирования, ИКТ-технологии и soft skills.

В 2022 году учебном году подобные центры открываются в образовательных учреждениях трех сибирских городов. Помимо Дивногорска, такая площадка уже действует в иркутской средней школе №64, а также готовится к открытию лаборатория в красноярском краевом Дворце пионеров. Отметим, что все учреждения прошли строгий отбор и стали победителям конкурса, на который было подано 33 заявки: 10 из Иркутска, 18 из Красноярска и 5 из Дивногорска. Два месяца эксперты тщательно изучали и оценивали заявки по разным критериям: разнообразие образовательных программ и форматов, состав команды проекта, актуальность, перспективы и многое другое. Учреждения-победители наиболее полноценно и масштабно отразили в своих заявках профессионализм команды, креативный подход к форматам мероприятий и организации образовательного процесса.

– Я очень горжусь, что наш город оказался в числе победителей, – отметил глава Дивногорска Сергей Егоров. – Для любого образовательного учреждения это очень значимый проект. Новое современное оборудование позволит заниматься информационными технологиями, программированием и другими актуальными направлениями. В лаборатории можно не просто посмотреть ролик, что-то прочитать, а реально прикоснуться к этим технологиям, научиться, попрактиковаться.

В лаборатории можно осваивать навыки робототехники, электроники, 3D-моделирования, интернета вещей, видеопроизводства, программирования, ИКТ-технологии и soft skills. Фото предоставлено компанией

Для детей и взрослых

Уникальность и ценность площадки в современном оборудовании и в том, что здесь могут заниматься не только школьники. Только за этот учебный год более тысячи человек смогут воспользоваться всеми возможностями «Мультилаба» в Дивногорске, и с каждым последующим годом аудитория будет только расти. Это учащиеся, преподаватели, родители, жители района (в том числе предусмотрены курсы для пожилых людей). Также в Центре созданы условия для обучения людей с ОВЗ. В лаборатории регулярно будут проходить курсы по всем компетенциям, мастер-классы, открытые соревнования, конкурсы, фестивали, выставки, экскурсии, олимпиады.

Помещения «Мультилаба» оснащены современной техникой, цифровым оборудованием, фото- и видеотехникой, креативным дизайном и функциональной мебелью. Фото предоставлено компанией

– В гимназии сформирована команда учителей, которые будут проводить образовательную программу. Также с нами будут работать на отдельных курсах преподаватели высших учебных заведений, – рассказала директор гимназии Алла Дударева. – Наши школьники уже довольно успешно участвуют в различных грантовых конкурсах, олимпиадах. А новая площадка предоставит еще больше возможностей для подготовки к таким мероприятиям.

Помещения «Мультилаба» оснащены современной техникой, цифровым оборудованием, фото- и видеотехникой, креативным дизайном и функциональной мебелью. Инвестиции энерго-металлургического холдинга на воплощение проекта в жизнь в Дивногорске составила 13 млн рублей. В гимназии полностью обновили несколько старых кабинетов, объединив их и получив большое современное пространство площадью более 100 квадратных метров.

По словам генерального директора Красноярской ГЭС Евгения Комиссаренко, «Мультилабы» помогают ребятам реализовать свои способности, развить свои умения.

– В лаборатории представлено высокотехнологичное оборудование. И ребята с неподдельным интересом интересуются всем. Это здорово! – поделился впечатлениями Евгений Комиссаренко.

В лаборатории регулярно будут проходить курсы по всем компетенциям, мастер-классы, открытые соревнования, конкурсы, фестивали, выставки, экскурсии, олимпиады. Фото предоставлено компанией

Добавим, общая сумма вложений в создание трех центров развития компетенций «Мультилаб» составили 41 млн рублей. Лаборатории станут одним из звеньев в цепочке подготовки профессиональных кадров для промышленности Сибири. Принцип подготовки кадров «от школы до предприятия» заложил основатель холдинга Олег Дерипаска. Ребята уже со школы могут определиться со своей будущей профессией, изучать востребованные направления.