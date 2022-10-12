Мощный старт нового парламентского сезона: Культура. Экология. Бюджет.

Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Очередной рабочий сезон региональных законодателей начинается в эпоху очередных серьезных вызовов - как федерального, так и международного уровня. Тем не менее осенняя корректировка бюджета показала – край не только продолжает успешно выполнять все взятые обязательства, но и готов развиваться. О ключевых темах работы депутатов - в нашем материале.

КРАСНОЯРЬЕ - КРАЙ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

Некогда красивый девиз сегодня во многом стал реальностью для Красноярского края. Это подтвердила оценка депутатами отчета министра культуры Аркадия Зинова о положении дел в отрасли. Причем оценка позитивная и практически единодушная.

По словам Аркадия Зинова, сегодня лозунг «Превратим Сибирь в край высокой культуры» трансформировался, и его современное, актуальное прочтение - «Край высокой культуры. Версия 2.0». Депутаты оценили, насколько получилось наполнить красивую фразу результатом и как будет развиваться наша культурная инфраструктура.

Аркадий Зинов, министр культуры Красноярского края. Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Сейчас в Красноярском крае работает более 2,5 тысячи учреждений культуры. Только объектов культурного наследия насчитывается более 2 тысяч. В разных уголках края работает более тысячи библиотек, многие из которых серьезно за последние годы преобразились и, получив новый импульс для развития, стали современными центрами притяжения для жителей всех возрастов. Успешно действует более полусотни музеев, ежегодно открываются новые культурные центры и креативные пространства.

Да, серьезный толчок к развитию культуры Красноярский край получил в советское время. «Превратим Сибирь в край высокой культуры» - девиз, который наряду с масштабным переносом предприятий в регион заложил фундамент новой культурной среды. Тогда было построено много объектов, которые действуют до сих пор. Но сейчас эти учреждения уже нуждаются в обновлении, преобразовании, переоснащении.

К счастью, в Красноярском крае это понятно и законодательной, и исполнительной власти. Благодаря слаженной, согласованной работе на всех уровнях за последние 5 лет была улучшена материально-техническая база для 270 учреждений культуры, в 4 раза увеличено финансирование для сельских объектов культурной инфраструктуры. Продолжается обновление и дооснащение библиотек края в рамках проекта «Библиотеки будущего» - в течение пяти лет будет модернизировано еще 30 библиотек.

Не секрет, что в силу объективных причин львиная доля этой работы идет в столице региона. А о развитии Красноярска министр культуры Аркадий Зинов сделал важное уточнение:

– Мы стремимся и добьемся баланса берегов. С учетом самого амбициозного проекта за последние 5 лет – глубинного переосмысления и реконструкции Предмостной, постройкой хореографического колледжа и центра креативных индустрий «Поздеев центр» — такой баланс будет достигнут.

Инфраструктуру, кадры и культурные события министр назвал тремя ключевыми направлениями работы как в текущем году, так и на перспективу.

К слову, необходимые решения для эффективной работы приняты. Как отмечено в докладе, в крае удалось переломить хроническое недофинансирование отрасли. И это не только стройки или ремонт. Речь о поддержке и популяризации нашего культурного многообразия, сохранении традиционного уклада и обычаев многочисленных малых народов, живущих на территории региона, о воспитании молодежи, культивировании и передаче традиций из поколения в поколение.

Что же касается самого событийного наполнения культурной программы – здесь парламентарии были солидарны с оценкой министра, отметив, что их количество возросло в разы. Причем важно отметить, что удалось сохранить и развить знаковые проекты не только столичного формата, но и в территориях. Здесь совершенно справедливо вспомнились и фестиваль Марины Ладыниной в Назарове«Енисейская уха», и «Минусинский помидор», и «Мир Сибири» в Шушенском, и Масленица в Сухобузимском, и, конечно, многочисленные краевые фестивали, собирающие российских и мировых признанных звезд.

СКАЗАНО:

Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания Красноярского края:

- Меня, как красноярца, достижения культуры Красноярского края заставляют испытывать гордость за наш регион.

Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания Красноярского края. Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Обсуждая доклад, парламентарии отметили важность дальнейшего развития культуры в сельских территориях и малых городах, необходимость строительства крупных культурных объектов, несмотря на сложный для страны период. Депутаты также обсудили возможности культурных учреждений края в воспитании патриотизма.

Между тем Вера Оськина, председатель комитета по образованию и культуре, напомнила, что, несмотря на существенные плюсы и значительные достижения, есть и множество проблем. В частности, она напомнила коллегам, что в крае несколько десятков малых сел, в которых живет менее 500 человек и в которых культурная сеть не представлена никак – и с этим надо очень серьезно всем работать.

В рамках первой осенней сессии депутаты приняли в первом чтении еще один своевременный и важный закон - о поддержке кино в крае. О значимости такого решения Вера Оськина, в частности, сказала:

- Законопроект о господдержке кинематографа в Красноярском крае принят в первом чтении. Утверждены основные направления развития отрасли. Так, в крае будет создана специальная кинокомиссия, которая будет привлекать кинокомпании к производству фильмов в крае и о жизни в нем. Тем, кто захочет это сделать, часть затрат компенсируют из краевого бюджета. Также край будет ежегодно выпускать кинолетопись и киножурнал «Енисейский меридиан». Эти решения должны помочь привлечь в край именитых режиссеров, а также дать возможности для развития местным кинематографистам.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА НЕ РАДУЖНАЯ

В нынешнем созыве краевого парламента стал доброй традицией формат публичного доклада профильного министра об экологической ситуации в регионе. Вот и на прошедшей сессии министр экологии и рационального природопользования Павел Борзых представил перед законодателями отчет о текущем положении дел. Не удивительно, что вопросов к министру по итогу доклада у депутатов было немало. Основные проблемы, обозначенные в докладе: выбросы, отходы (как промышленные, так и бытовые) и обращение с ними, сохранение водных ресурсов.

КОНКРЕТНО

Оценка экологической ситуации год к году:

Выбросы

- Общий объем выбросов загрязняющих веществ в Красноярском крае сократился с 2,7 (в 2020 году) до 2,6 млн тонн (в 2021 году). Из них 2,4 млн тонн пришлось на стационарные источники. За последние пять лет в Красноярске объем выбросов от стационарных источников уменьшился на 7,6% (до 108,7 тыс. тонн), в Норильске — на 5,8% (до 1621,1 тыс. т).

Обращение с отходами

- В 2021 году было обработано, утилизировано и обезврежено 423,2 млн тонн отходов, более 89 млн тонн размещено на полигонах. В прошлом году край направил в эту сферу порядка 277 миллионов рублей. В городах и районах обустроено более 1200 площадок сбора отходов, установлено около 14200 контейнеров.

Водные ресурсы

- В крае уменьшается количество очистных сооружений: в 2019 году их было 224, в 2021 — 167. Соответственно, растут объемы сточных вод, которые не проходят очистку и попадают в землю или водоемы. В прошлом году объем загрязненных вод составил 323,6 тыс кубометров, в 2020 году — 321,6 тыс кубометров.

Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Некоторые острые моменты вылились в острую дискуссию уже в ходе обсуждения доклада. В частности, к его полноте и возможности «приземлить» ситуацию на конкретные территории.

Так, глава аграрного комитета Владислав Зырянов сказал, что в докладе ничего нет о реальных проблемах, которые волнуют людей и неоднократно обозначались депутатами. Вместе с вице-спикером Андреем Новаком он поднял вопрос о ситуации в Минусинске. По словам парламентария, в соседнем с Минусинском Абакане приступили к переводу частных домовладений на электроотопление по льготному тарифу. В Минусинске этого не происходит. Там как основной метод уменьшения выбросов предлагают использовать бездымное топливо и перевод системы на газгольдеры. А это потребует значительных финансовых вложений со стороны самих минусинцев. По мнению Дениса Терехова, окончательно «похоронена» идея перевода на электроотопление и в Красноярске.

Далее переместились в Назарово. Первый вице-спикер Сергей Попов отметил, что за год в городе ничего не изменилось. Так и не появился комплексный план по улучшению экологической обстановки из-за главного загрязнителя — ГРЭС, предприятия, которое, по сути, отказалось предоставить свои расчеты по уменьшению выбросов. Депутат высказал претензии министерству, которое расписалось в своем бессилии. Коллегу поддержал Илья Зайцев, который предложил при таком отношении СГК оценить дальнейшую возможность участия компании в каких-либо краевых инвестиционных программах. Юрий Захаринский предложил пригласить представителей компании выступить на заседании сессии краевого парламента и проинформировать депутатов о перспективах развития.

Много вопросов к министру касалось еще одной «народной темы» - мусорной. В частности, раздельного сбора мусора, переработки отходов, работы региональных операторов, рекультивации земель, строительства новых полигонов в территориях. Здесь высказались парламентарии Владимир Вахтель, Галина Ампилогова, Артур Аветисян, Ирина Иванова, Виктор Кардашов, Евгений Гореленков и ряддругих депутатов.

В предыдущем материале, мы уже писали о работе профильного комитета Законодательного Собрания и всего депутатского корпуса по решению вопросов с промышленными отходами и обращению с ними. В этой связи было отмечено, что часть полномочий в этой сложной теме выходит за рамки работы министерства экологии и рационального природопользования. В ходе первой осенней сессии еще раз на это обратили внимание депутаты Николай Креминский и Елена Пензина, отметив, что часть вопросов касается компетенции министерств ЖКХ, экономики и строительства.

Законодатели приняли решение сформулировать и собрать к следующему заседанию депутатские предложения, которые и войдут в окончательный вариант постановления Законодательного Собрания по представленному докладу министра Павла Борзых, а пока парламентарии приняли его к сведению.

Подробным комментарием как по обозначенным в докладе темам, так и по формату самого доклада, а также о главных направлениях работы краевых депутатов по улучшению экологической обстановки в регионе поделился председатель отраслевого комитета Виталий Дроздов.

СКАЗАНО

Виталий Дроздов, председатель комитета по природным ресурсам и экологии:

- Конечно, хотелось бы, чтобы после выступления министра все мои коллеги высказывали слова благодарности за хорошо проделанную работу, как это было на сегодняшней сессии с отчетом министра культуры. Увы, пока этого не происходит. Конечно, положительные изменения есть.

Виталий Дроздов, председатель комитета по природным ресурсам и экологии. Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Хотя бывает в это сложно поверить, но, тем не менее, в Норильске реализуется северный проект, в Красноярске происходит закрытие малых котельных с переходом на генерацию, закупаются за счет федеральных средств; электротранспорт более экологичный, это тоже часть решения экологических вопросов. Но еще есть над чем работать, безусловно. Например, вопрос перевода частного сектора с угольного отопления на альтернативные виды топлива до настоящего времени не решен. Это проблема Красноярска и еще пяти малых городов – Минусинска, Назарова, Ачинска Лесосибирска, качеством воздуха там пока похвастать, к сожалению, нельзя.

Есть у нас сложности и с очистными сооружениями, поскольку качество воды, которую мы пьем, качество той воды, которая после использования направляется обратно в природу, требует повышенного внимания.

Мы обязательно планируем собрать экспертный совет при комитете, чтобы обсудить экологический доклад и уже к следующей сессии внести корректировки в наше постановление и все-таки добиваться принятия вполне осязаемых, понятных решений и в том числе финансирования там, где оно требуется. Но не все упирается в деньги, что-то упирается еще в необходимость законодательного регулирования. Это тоже потребует работы не только на региональном уровне, но и на федеральном, поэтому сегодняшний доклад - это не точка, это запятая. Очень надеемся, что наступит однажды тот момент, когда выступит министр экологии и получит в ответ не кучу вопросов от депутатов, а исключительно слова благодарности.

«СОЦИАЛЬНАЯ ПО СВОЕЙ СУТИ»: Корректировка бюджета с плюсом

Почти двойное сокращение дефицита бюджета – пожалуй, одна из главных заслуг нынешней корректировки краевого бюджета, но далеко не единственная. Параметры текущих изменений в главный финансовый документ края, по традиции, представил перед народными избранниками заместитель Председателя Правительства Красноярского края — министр финансов Владимир Бахарь.

Так, прирост большей части бюджета - порядка 41,5 млрд рублей - вызван увеличением налоговых доходов, ценами на нефть и цветные металлы, которые, особенно в начале года, оказались выше прогнозных, пояснил Владимир Бахарь, выступая перед парламентариями.

Владимир Бахарь, министр финансов Красноярского края. Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Не будем забывать и о росте доходов от использования имущества, налога на доходы физических лиц, размещения свободных средств бюджета на депозитах и другие.

Федеральный бюджет дал еще 7 млрд рублей – это деньги на ускорение программы расселения из аварийного жилья, покупку электротранспорта, поддержку промышленников и некоторые другие направления.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Куда пойдут дополнительные деньги:

- Жилье - 3 млрд руб.,

- Зарплаты бюджетников - 2,8 млрд руб.,

- Здравоохранение - более 2,3 млрд руб.,

- Социальная политика - 2,3 млрд руб.,

- Стройка и благоустройство - 1,4 млрд руб.,

- Транспорт - 1,1 млрд руб.,

- Образование - 1 млрд руб.,

- Поддержка муниципалитетов – около 1 млрд руб.

Кроме этого, внесенная на сессии поправка предусмотрела еще 1.2 миллиарда рублей дополнительно. В частности, эти деньги пойдут на решение оперативных задач, включая помощь мобилизованным гражданам, остальное — на поддержку сельского хозяйства и ресурсоснабжающих организаций – через резервный фонд.

БЮДЖЕТ РЕГИОНА

Параметры корректировки:

- Увеличение доходов краевого бюджета - на 48,8 млрд руб.,

- Рост расходов — на 21,2 млрд руб.,

- Сокращение дефицита бюджета почти вдвое

Показатели после корректировки:

- Доходы — 359,4 млрд руб.,

- Расходы — 388,2 млрд руб.,

- Дефицит — 28,8 млрд руб.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мнением о корректировке поделились глава спикер парламента, а также председатели профильных комитетов

Алексей Додатко, председатель Законодательного Собарания края:

- Эта корректировка «в плюс». Почти 49 миллиардов рублей распределяется дополнительно к доходам и расходам краевого бюджета. В той напряженной ситуации, в которой сегодня находится наша страна, такая динамика краевого бюджета, безусловно, позитивная. Мы имеем возможность усилить бюджетную поддержку по ключевым направлениям. Одно из них, внесенное поправкой к корректировке, - это дополнительный миллиард рублей на поддержку мобилизованных граждан. Он пойдет на предоставление губернаторской выплаты, на необходимое доукомплектование, помощь в отправке к месту дислокации и несения службы. Эти средства сейчас предусмотрены. Решениями федеральных органов власти у нас появилось такое право, мы на это отреагировали в течение недели и внесли соответствующие изменения. В целом корректировка бюджета достаточно весомая, депутатский корпус работал над ней в течение лета.

Владимир Чащин, председатель комитета по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан:

- Если проследить за бюджетной историей края, впервые корректировка бюджета имеет такой масштабный и значимый характер. Напомню, что в 2017 году доходы краевого бюджета составляли 200 миллиардов, а сегодня — почти 360.

В корректировке достаточно внимания мы уделили социальным вопросам, в том числе материальной поддержке красноярцев, которые призваны в Вооруженные силы России по частичной мобилизации. Мы предусмотрели один миллиард на увеличение фонда правительства края, с помощью которого можно будет безотлагательно и оперативно решать вопросы по поддержке мобилизованных, добровольцев и их семей. Таким образом, депутаты дали правительству возможность самостоятельно принимать решения по неотложным ключевым проблемам в этой сфере.

Егор Васильев, председатель комитета по экономике и налоговой политике:

- Доходов у края на 49 миллиардов рублей больше. Это означает, что большая экономика края работает при санкционном давлении. Скажу, что из-за ковидных ограничений мы пострадали больше, чем из-за санкций. Мы сдерживаем рост тарифов для населения, а выпадающие доходы организаций, которые снабжают население теплом и электричеством, погашаем из краевого бюджета. В корректировку включены средства на дороги, 120 миллионов рублей выделено дополнительно на их обслуживание, 215 миллионов — на ремонт и более 400 миллионов — на строительство. Это подъезды к Высокогорскому мосту, дороги Красноярск — Элита, Епишино — Северо-Енисейск. Начинается активное строительство метро, в этом году 814 миллионов рублей пойдет на запуск строительства. Все быстрее и быстрее идет реконструкция аэропорта, поэтому сдвигаем сроки и в корректировку добавляем более 200 миллионов рублей на перрон. Также мы добавили миллиард в Резервный фонд правительства, понимая, что эти средства пойдут туда, где они сегодня нужны, — на поддержку наших ребят. Мы должны им помочь, в этом нет никаких сомнений.