Новые маршруты: в Бородино создают туристический кластер

В шахтерском городе есть на что посмотреть: это и самое большое предприятие открытой угледобычи в России – Бородинский разрез, и новые благоустроенные общественные пространства. Фото предоставлено компанией

Туристам будет интересно

В Бородино Красноярского края активисты трудовых отрядов СУЭК подвели итоги летнего сезона и рассказали о своем участии в масштабном проекте по развитию в городе промышленного туризма. Проект создания в Бородино туристического кластера инициирован угольной энергетической компанией при поддержке агентства по туризму Красноярского края. В нем также участвуют администрация Бородино, городской музей, библиотека и школы. К реализации проекта подключились и старшеклассники из трудотрядов. По заданию краевого агентства по туризму ребята провели собственные исследования и поделились предварительными наработками.

– Мы оценили инфраструктуру, что может вызвать интерес у туристов, какие достопримечательности кроме промышленных предприятий могут посещать гости города, выявили плюсы и минусы в разных сферах, определили над чем еще нужно работать, – говорит активист трудового отряда Илья Богомазов. – Изучали литературу, работали с администрацией города, музеем, библиотекой и градообразующими предприятиями. Конечно, чтобы проект «ожил» нам предстоит еще много работы.

В шахтерском городе есть на что посмотреть: это и самое большое предприятие открытой угледобычи в России – Бородинский разрез, и новые благоустроенные общественные пространства – музей разреза под открытым небом, сквер шахтерской славы, аллея памяти бородинцев-участников ВОВ, парк «Угольщик», центральная улица Ленина с локациями для всех возрастов.

Идеи молодых

Трудотрядовцы сами разрабатывают туристические маршруты, рекламные брошюры, дизайн сувениров, придумали запоминающийся девиз города «Маленький город больших свершений!» и необычное меню для кафе «Бородино», где гости города могут попробовать блюда с местным колоритом.

Ребята рады, что у них есть возможность влиять на жизнь города, делать его более красивым, интересным и для жителей, и для гостей. Фото предоставлено компанией

– Ребята проделали важную работу и продемонстрировали свежий взгляд на проект, – оценила работу трудовых отрядов директор Молодежного центра Ирина Кузьмичева. – Например, придумали интересное меню – суп «Шахтерский», котлеты и пельмени «Бородинские», сырники со сметаной. Казалось бы – привычное и распространенное блюдо сырники со сметаной. Но в нем есть своя изюминка: молочная продукция, которую выпускают в нашем городе, популярна и за его пределами, и можно молокозавод также сделать точкой туристического маршрута.

Сами ребята рады, что у них есть возможность влиять на жизнь города, делать его более красивым, интересным и для жителей, и для гостей.

– Здорово, конечно, что мы – молодежь – можем участвовать в жизни нашего города, что к нам прислушиваются, помогают реализовывать важные для развития города инициативы, – поделилась впечатлениями десятиклассница Иветта Суханова. – Отличная и полезная встреча получилась, надеюсь, проект по промышленному туризму будет и дальше развиваться и прославит наш городок.

Отметим, что трудовые отряды в этом году работали не только в Бородино, но и в Назарово, Шарыпово, Минусинске, Канске, Назаровском, Шарыповском и Рыбинском районах Красноярского края.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заместитель главы Бородино Александр Морозов:

– От лица всех горожан благодарю ребят, участников трудового отряда. Они действительно играют важную роль в жизни и развитии своей малой родины. Их неравнодушие, стремление сделать мир вокруг себя немного добрее, краше заслуживает самых высших похвал. Все, что они делают, мы видим и ценим. Надеемся, что трудовые отряды и дальше будут с таким же рвением делать жизнь в городе лучше!