IN’HUB: точка притяжения изобретателей, энтузиастов, инноваторов. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

В Новосибирске прошел первый Международный форум IN’HUB. Яркое и значимое событие стало местом притяжения изобретателей, технологических энтузиастов, рационализаторов из разных городов и стран. И это не просто очередная площадка для дискуссий и пространственных обсуждений, это решительный шаг на пути к технологическому прогрессу.

От идеи до воплощения

Изначально IN’HUB задумывался как точка пересечения интересов изобретателей и инвесторов. Задача первых – продемонстрировать свои новаторские идеи и разработки, задача вторых – помочь самым достойным из них воплотиться в жизнь и найти применение на реальных производствах.

Изобретатели показывали гостям свои идеи. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Цели форума можно считать достигнутыми. Представленные на IN’HUB проекты охватывают широкий спектр сфер жизнедеятельности, и все они могут в перспективе пойти на благо общества. Экспертное жюри оценивало изобретения по таким критериям, как актуальность и новизна, динамика рынка и финансовые показатели, влияние на производственную инфраструктуру и ресурсную базу, экологические характеристики, экономическая и социальная эффективность и организационный потенциал.

Для демонстрации лучших инноваций заинтересованным сторонам, а именно инвесторам, предпринимателям, представителям фондов и крупных промышленных корпораций на форуме прошла масштабная выставка, а также несколько питчинг-сессий. Свои идеи смогли презентовать как опытные разработчики, так и начинающие, еще не имеющие патентов.

Чтобы стать изобретателем, не обязательно быть академиком. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

- «Норникель» - социально ответственный бизнес, нами было предложено создать платформу, где любые идеи будут приниматься и находить свое воплощение. Мы открываем окно возможностей, чтобы каждый мог выступить со своей разработкой и найти для нее потребителя. Тем самым мы стараемся преодолевать барьер между исследованиями и их реальным воплощением, - рассказал Михаил Кузнецов, директор департамента федеральных и региональных программ компании «Норникель», выступившей инициатором и соорганизатором форума.

Он добавил, что за последние десятилетия мир сильно изменился, и сегодня исследованиями занимаются не только академические институты – но и региональные университеты, малые инновационные компании и просто энтузиасты. И многие из них предлагают действительно передовые идеи, остается только помочь им успешно внедрять разработки в жизнь.

На форуме была насыщенная деловая программа. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

«Норникель» во всем этом преследует и свои цели. Для компании изобретательские проекты - важная составляющая развития. Ведь если раньше цифровизация считалась прогрессивным дополнением к любому производственному процессу, то сегодня это необходимость. В случае «Норникеля» современные цифровые решения применяются на всех направлениях – от геологоразведки до сбыта готовой продукции.

Однако не секрет, что в ближайшем будущем большинство производств, корпораций и компаний ждут серьезные ограничения в доступе к технологиям, и поиск решений находится в руках инноваторов. Во многом именно от них зависит успех импортозамещения и технологического развития внутри страны.

Будущие инженеры. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Лучшие из лучших

Одним из главных событий форума стал конкурс изобретательских проектов, который стартовал еще в апреле и собрал 1200 заявок из 42 регионов России, а также Казахстана, Белоруссии, Ирана, Египта и Индонезии. Из них жюри отобрало 200 лучших работ, которые и были представлены на основной площадке IN’HUB в Новосибирске. При этом самому молодому участнику конкурса исполнилось всего 11 лет, самому опытному – 83 года. По итогу 40 лучших идей были отмечены золотыми медалями форума, из них 32 получили опытные изобретатели и 8 – школьники и начинающие разработчики.

Многое из того, без чего мы сейчас не представляем своей повседневной жизни, когда-то было лишь новаторской идеей, пробившей свой путь к признанию. Что-то из представленного на этом конкурсе обязательно тоже найдет свое применение. Например, датчик, который может обнаружить автомобиль под большим слоем снега, разработанный школьником Артемом Кругловым. Другой проект - «Легкие дома» - это бытовой очиститель и увлажнитель воздуха с биофильтром из мха. Дальневосточная школа медицины презентовала симулятор грудной клетки, на котором студенты-медики могут отрабатывать навыки. Еще одна разработка – робот Turbotrack для уборки улиц, который ориентируется в пространстве с помощью системы компьютерного зрения на основе LIDAR.

Нужно уметь не только изобретать, но и правильно подать свои идеи потенциальным инвесторам. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Среди проектов более опытных авторов есть поистине прогрессивные. Например, 5D-принтер «Стереотек», который в отличие от 3D-принтера, печатает более прочные и объемные детали. Изобретатели из Ивановского энергоуниверситета, в свою очередь, представили установку для опреснения воды и магнитную жидкость с особыми свойствами для использования в разных отраслях промышленности. Жюри также отметило экологичный бетон для трехмерной печати декоративных элементов фасадов домов, инновационное устройство для стабилизации позвоночника и многие другие проекты.

Как вам эти роботы? Фото: предоставлено компанией «Норникель»

- Вы – самая важная часть нашего общества! – с такими словами обратился к участникам форума советник президента Международной федерации ассоциаций изобретателей IFIA Давид Таджи-Фаруки. - Благодаря вам развивается мир, развивается экономика, и от того, что вы изобретаете, напрямую зависит наше будущее. Не теряйте веру в себя, даже если сталкиваетесь с проблемой на своём пути, потому что в итоге вы сделаете то, что другие считают невозможным!

На пороге научно-технического прорыва

Для гостей и участников форума также прошла насыщенная образовательная и деловая программа. Темы и вопросы как на подбор – содержательные и конструктивные. Эксперты говорили о том, какие возможности открыты для разработчиков в условиях импортозамещения. За счет чего в ближайшие годы России предстоит совершить прорыв в науке и технологиях? Как создать комфортные условия работы для инноваторов как основной движущей силы прогресса? Сколько изобретателей нужно российской экономике? Как еще эффективнее искать инвесторов, которые помогут реализовать идею на практике? Что мешает эксплуатации новых изобретений? Как привлечь выпускников технических вузов в промышленный сектор? И так далее.

Вадим Куликов, инженер и заслуженный изобретатель России. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Красной нитью сквозь все обсуждения прошла одна мысль: сегодня российская экономика нуждается в новых прогрессивных идеях как никогда прежде.

- В начале 90-х годов у нас в стране подавалось 90 тысяч заявок в год на изобретения. И тогда мы были на уровне США. Сейчас у нас количество упало, а США подает 360 тысяч заявок в год. Китай - 1,2 миллиона. В Европейском патентном ведомстве принимают около 250 – 300 тысяч заявок в год. Долгое время мы в России ничего не делали и считали, что мы все купим. Инженерный труд перестал быть в почете, патентные службы на предприятиях были ликвидированы. Но сейчас государство снова понимает, что нельзя терять стратегические отрасти, - привел данные Юрий Кузнецов, патентный поверенный РФ, представитель фирмы «Городисский и Партнеры».

Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Ирина Яковлева, ответственный секретарь Комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям РСПП отметила:

- Кто-то сравнивает интеллектуальную собственность с нефтью. Но это не так: нефть иссякнет, и вышка никому не нужна, а интеллектуальная собственность нужна до тех пор, пока существует человечество. Пока жив человек, он постоянно что-то придумывает. Этот ресурс может принести и финансовые дивиденды. В последнее время добавленная стоимость формируется как раз в сфере интеллектуальной собственности. В свое время Китай, имея худшие условия для развития инвестиционного капитала, за 30 лет из производителя товаров по чужим технологиям превратился в крупнейший инновационный центр в мире.

Что-то из представленного на этом конкурсе обязательно тоже найдет свое применение. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

По мнению Вадима Куликова, инженера и заслуженного изобретателя России, многие стартапы не взлетают, потому что авторы не могут продвинуть свои идеи из-за отсутствия инвесторов. Значит, нужен механизм, который сводил бы два капитала: идею и финансирование. В этом плане большую роль играют крупные компании – они готовы вкладываться в такие проекты.

И IN’HUB – как раз один из примеров того, как это можно сделать на практике. Как предполагают организаторы, форум станет традиционным, и год от года будет становиться только интереснее и масштабнее.