Власти Красноярска рассказали, зачем на въезде в город нужна стела за 50 миллионов рублей. Фото: сайт госзакупок

На минувшей неделе появилась новость о том, что власти Красноярска планируют установить на въезде в город стелу с гербом. На сайте госзакупок обозначены и параметры: высоте 4,5 метра, ширина 20 метров, с ночной подсветкой. В целом идейных противоречий у красноярцев это не вызвало: приезжающие издалека должны видеть, что перед ними крупный и красивый город, где живет больше миллиона человек, экономический и культурный центр, центр Сибири, наконец. В конце концов все города имеют такие стелы, это же традиционное и имиджевое сооружение.

Если бы не цена – 49,3 миллиона рублей. У красноярцев появилась масса вопросов: почему так дорого? Уместно ли сейчас брать такую сумму из бюджета? Зачем это вообще нужно? Гадать не будем, поэтому направляем все вопросы по назначению – прямиком в мэрию. Ответы публикуем дословно.

Когда появилась сама идея установить новую стелу?

- Впервые вопрос о том, что стела «Красноярск» на въезде в Октябрьский район может быть модернизирована, был поднят несколько лет назад, когда прорабатывался проект реконструкции участка федеральной автомобильной дороги на западном въезде в город. Масштабный проект, финансируемый из федерального бюджета, предполагал реконструкцию участка федеральной автомобильной дороги от деревни Дрокино до границ с городом Красноярском, строительство дороги-дублера. А также озеленение, благоустройство и надлежащее оформление прилегающей территории.

Уже тогда было понятно, что сохранить на привычном месте существующую въездную архитектурную композицию не удастся. Стела была размещена там, где должна проходить автомагистраль после расширения. В результате было принято решение о создании новой въездной стелы «Красноярск» как элемента реконструкции участка автомобильной дороги.

Когда началась работа по созданию новой стелы? Откуда финансирование?

- Реализация проекта создания въездной стелы «Красноярск» началась еще в 2021 году. На начальном этапе было определено место установки объекта, разработана визуальная концепция стелы «Красноярск». Сроки по изготовлению стелы увязаны с завершением работ по реконструкции дорожного участка, которые в настоящее время продолжаются.

Почему так дорого, из чего складывается цена?

- Важнейшие требования ко всем конструкциям – это надёжность и долговечность. В Красноярске много лет производят и широко применяют алюминий в различных сферах ввиду его высоких потребительских свойств. У Красноярска большой опыт строительства алюминиевых инженерных сооружений, в частности, пешеходных мостов. Такие конструкции отличаются долговечностью и высокой устойчивостью к внешним воздействиям. Поэтому при выборе материала для будущей въездной стелы предпочтение было отдано крылатому металлу. Проект сделан по индивидуальному заказу, концепция учитывает особенности географического положения Красноярска, его уникальность.

Цена стелы складывалась в основном из рыночной стоимости алюминия (доля стоимости алюминиевых конструкций в начальной цене контракта составляет более 90%) и его обработки, изготовления соответствующих деталей. В случае привлечения к выполнению заказа по изготовлению стелы красноярских компаний, это станет поддержкой местного производства и позволит сэкономить бюджетные средства на транспортировке элементов сооружения из других территорий.

Зачем это вообще нужно? Без стелы мы не проживем?

- Стелу можно без преувеличения причислять к символам города. Именно по стеле гости города зачастую формируют первое впечатление о том месте, в которое приезжают. Стела на въезде в Октябрьский район имеет особую важность, так как именно эта дорога связывает Красноярск с аэропортом им. Дмитрия Хворостовского, главной воздушной гаванью центра Красноярского края.

Можно только представить, как будет выглядеть это сооружение. Между тем, власти края задумали установить шесть стел на основных въездах в регион. На каждой должна быть надпись «Красноярский край». С защитой от вандалов, с подсветкой и с благоустроенной вокруг территорией.

Однако уместно ли это сейчас, в сложившихся условиях? В последнее время все чаще звучит инициатива отказаться от крупных затрат из бюджета. Например, несколько крупных российских городов уже сообщили, что воздерживаются от масштабных праздников на Новый год. Накануне и красноярские депутаты выдвинули эту же идею: праздник пусть будет, но в разумных пределах.

Вопрос остается открытым.