Красноярский хирург из ЖД-больницы провел ошибочную операцию, из-за которой скончался его пациент

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Красноярского хирурга из Железнодорожной больницы признали виновным в гибели пациента. Как сообщили «КП-Красноярск» в СК на транспорте, суд назначил врачу наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

В апреле 2019 года на плановую госпитализацию попал пациент с диагнозом «грыжа передней брюшной стенки без непроходимости или гангрены». Хирург осмотрел больного и решил в качестве лечения провести ему операцию - лапароскопическую герниопластику. Она была противопоказана пациенту, но врач решил сделать по-своему.

Во время операции были допущены нарушения, которые не были вовремя диагностированы. Из-за этого образовался сепсис и перитонит.

Больного выписали, но проблемы у него не прекратились. В октябре 2019 года он попал уже в другую больницу, где скончался из-за последствий после неправильно оказанной медпомощи в апреле.

В отношении хирурга была заведено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека». Следователи смогли собрать доказательства вины врача в гибели его пациента. Это подтверждалось выводами заключения комиссионной судебно-медицинской экспертизы, показаниями многочисленных свидетелей и многим другим.

Суд посчитал доказательную базу весомой, и приговорил хирурга к условному сроку.

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